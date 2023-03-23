香港难以承受的桂冠：连续13年最难置业城市 出差费用最贵亚洲城市

香港/经济

三年疫情令香港楼价以致物价均有回落，但它的排名仍然位居一些调查的首位，尽管这些「一哥」之位不是消费者想要的：它们分别是连续十三年位居全球楼价最难负担城市之首，港人需不吃不喝18.8年才可置业，较之前一年减少了4.4年；另外，香港亦蝉联亚洲区公干最贵的城市，每日需花520美元。不过，这花费只及全球冠军的美国纽约的六成半。

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疫情冲击下，香港楼价大跌15.6%，国际公共政策顾问机构Demographia最新公布的「国际楼价负担能力」报告」亦显示，香港去年的楼价对收入比率由上一年度的23.2倍回落至18.8倍，即一个家庭须不吃不喝18.8年才有能力成功置业，但已扭转了前两年的升势。

不过，香港置业最难之苦应该还会持续，因为已连续两年位居亚军的澳洲悉尼，其楼价对收入比率为13.3，较前一年下跌2；而温哥华则继续位居季军，负担比率是12。其馀依次是美国夏威夷(11.8)丶圣荷西丶洛杉矶丶新西兰首都渥克兰丶澳洲墨尔本(9.9)丶加拿大多伦多及美国圣地牙哥(9.4)。

是次调查在去年第三季於全球八个国家的94个城市进行，当中楼价最易负担的九个城市均在美国，它们的楼价对收入比率在3.1与3.9之间，依次是匹兹堡丶纽约州的罗彻斯特(Rochester)丶俄亥俄州的克里夫兰(Cleveland）丶密苏里州的圣路易斯市等。

报告指出，调查普遍认为，根价负担能力有所削弱，对中产阶级形成实在的威胁。

另外，人力资源顾问机构ECA International日前发表最新的《出差津贴报告》显示，尽管去年来港公干的需求急降，但香港依然是亚洲公干费用最昂贵城市，只是每日花费由较前微跌4美元(下同)至520元，在全球排第16位。

而紧随香港之後的，是新加坡(每日平均支出515元)丶东京(424元)及上海。ECA 亚太区域总监关礼廉指出，上海在区内排第四位，主要是去年中国商务及旅游需求下跌，令酒店成本下降以致商务旅客的整体公干费用随之下降。

放眼全球，十大公干费用最昂贵的城市，美国纽约蝉联冠军，平均每日开支796元，较之前一年大升8%，原因是疫後的商务和旅游大增以致住宿成本增加；紧随其後的，是瑞士日内瓦和美国华盛顿。

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