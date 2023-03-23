QS: 香港上榜学科跌一成 六成七排名下滑 正苦苦挣扎 吁重视国际合作

香港/教育

国际高等教育资讯机构Quacquarelli Symonds (简称QS)的最新世界大学学科排名显示，香港有178个学科上榜，较去年少20个，跌幅达10.1%；另外，67%的学科排名下跌，三间主要大学打入前50排名的学科亦告减少；总体打入全球首百强学科排名计，香港亦较新加坡逊色。QS形容，香港院校正苦苦挣扎（struggle），建议该地各大学应维持进行高影响力的研究项目，并须更重视国际合作。

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QS昨(22日)公布的「2023世界大学学科排名」，有近1600所来自93个国家或地区的大学参与，就54个学科及5个学术领域按五项准则进行排名。结果，香港有九所院校的178个学科在其所属范畴的排行榜上榜。与去年相比，有14个学科排名上升丶120个下跌，另有41个维持不变；另外，在27项学术领域中，有24个排名下跌，仅3个排名上升。整体来说，表现录得六成下降。

除了数量减少，香港高等院校上了榜的学科，排名亦告下跌。打入全球首十位的学科暴跌五成七至只馀三科，分别是香港大学的牙医学丶教育学及社会政策与行政科；打入首20名的学科亦大跌四成至只有12科；打入全球50名的学科数目亦下滑25%至59科。

港大的牙医学继续是全港排名最高的学科，但较去年下跌一位，与日本东京医科齿科大学并列全球第三；社会政策与行政则跌两位至第10位。QS解释，两科排名下跌，主因是雇主间的声誉指数和研究引用指数下跌。

奇怪的是，自称是法治城市的香港，培育法治人才的三间大学，其法律学科于「法学」排行榜均告下跌：港大跌五位排名第25，中文大学跌十二位至排53，而城市大学更大跌十九位至排84。

总的来说，香港众多上榜学科中，有56%跻身全球首100位，比例是全球第二高，仅次于有87%学科排前100名的新加坡。QS高级副总裁苏达(Ben Sowter音译)表示，香港在高等教育界中仍然名列前茅，但随着全球竞争加剧，香港应维持进行高影响力的研究项目和优先考虑国际合作，他相信，港府在2022至2025年向大学拨款逾六百亿港元，在资金运用得宜下，可以阻止香港学科排名跌势。

另外，以各学科的「全球第一」计算，美国哈佛大学仍是「一哥」，有五科称雄，分别是艺术与人文丶生命科学与医学丶自然科学丶社会科学与管理学丶会计与财务；另外，美国麻省理工学院的工程及科技丶英国皇家艺术学院的艺术与设计，以及荷兰瓦格宁根大学的农业与林务亦成为世界之冠。

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