TikTok首席执行官周受资出席国会作证

抖音

国际 – 抖音到底是移动娱乐的巅峰之作，还是为北京服务的间谍工具，或是两者兼而有之？ TikTok 现象已经让社交网络世界变得过时，但该应用程序现在受到了几个想要限制其影响力的国家的关注。

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在全球对于TikTok的怀疑态度越来越强，且可能导致美国对这一中国应用程序实施禁令之际，如今焦点落在了该公司神秘的首席执行官周受资（Shou Zi Chew）身上。

这名40岁的新加坡人将于3月23日就该应用程式的数据安全和隐私保护，以及被指与北京有关联等问题，向美国众议院能源及商业委员会（US House Energy and Commerce Committee）作证。

对于他的工作方式，甚至他实际上掌握公司多少权力等等，外界都知之甚少。周受资周四在美国国会前承诺，到今年年底，与该国 1.5 亿用户相关的所有信息将仅通过位于美国的服务器进行管理。

周受资23日也坦承地表示，我们仍然有必须删除的数据。他承认，该平台是中国字节跳动集团的子公司，其服务器上仍存储着旧的美国用户数据，可供中国员工访问，而美国民选官员则指责该平台危害国家安全。

在与中国边境发生致命冲突后，抖音TikTok 于 2020 年首次在印度被禁止。同年，该应用程序还受到特朗普在美国的禁令威胁，特朗普指责其从事间谍活动。

3月20日，TikTok表示其平台在美国每月有超过1.5亿名用户。此前在2020年，该平台提供的用户数量是1亿。根据周受资的讲稿，目前TikTok的普遍用户是过了大学年龄的成年人。

专家指出，虽然在美国国会彻底禁用TikTok的呼声很高，但是如果真要走出这一步，拜登政府恐怕还需要通过新法案来消除法律上的障碍。另外《华尔街日报》也指出，禁止这一颇受欢迎的视频应用也会带来政治风险，因为相比共和党来说，民主党更加依赖作为TikTok主流受众的年轻选民。

中国政府也曾就美国提议禁用TikTok，多次回应道“数据安全问题不应成为泛化国家安全概念、无理打压别国企业的工具”。

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