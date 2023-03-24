拜登访问加拿大 美加就非法移民问题达成一项协议

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美国总统拜登对加拿大展开首次正式访问，拜登并与加拿大总理特鲁多举行会谈，美加两国就棘手的非法移民问题达成一项协议。

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法新社消息，特鲁多在与拜登会晤时称拜登是"一位好朋友"，并表示欢迎他的来访。

拜登周五还在加拿大议会发表讲话。在拜登谈到美加两国支持乌克兰的共同承诺时，议员们报以热烈的掌声。

拜登表示，美国和加拿大两国人民拥有"共同的心声"，即便发生分歧，也会努力以友谊和善意解决他们的问题。

拜登宣布，两国就非法移民问题达成一项协议。两国将共同努力阻止在双方共同边界非法越境行为。

非法移民穿越美国纽约州边界的"罗克森路"（Roxham Road）进入加拿大，一直是困扰两国的问题。去年约有 40,000 移民绕过官方入境点从美国抵达魁北克。以移民自墨西哥边界非法进入美国南部来看，虽然进入加拿大的移民人数少了许多，但在渥太华引发的政治紧张局面与华盛顿的移民纠纷相呼应。大量的移民涌入加拿大在加拿大政坛引发了激烈的辩论。

此前，白宫国家安全会议发言人柯比（John Kirby）告诉媒体："我们将讨论移民问题。"他说，"在这个半球移动的人口比二战以来的人口还多，这种情形对我们两国都造成影响。"

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