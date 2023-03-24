欧盟促联合国关注中港人权恶化 催香港撤控邹幸彤兼废国安法 吁华放39人 名单长绝众国

联合国/中港/人权

联合国人权理事会大会正在举行，欧盟在会上指出，关注中国和香港人权状况日差，包括中国的「白纸运动」参与者被捕和「被消失」，以及港府藉《港区国安法》和煽动罪箝制政治多元化和港人基本自由，促请中国跨境遣返时须遵守免遣反原则，并点名要求这个被指世上囚禁最多记者的国度立即释放39人，是欧盟要求其他国家释放人数的四至八倍。欧盟又要求港府废除国安法，并点名要求释放被羁押的前支联会副主席邹幸彤。

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正在瑞士日内瓦举行的第52次大会，当地时间星期三(22日)进行第四轮须关注人权状况辩论，瑞典驻联合国大使贾德馥(Anna JARDFELT音译)代表欧盟在会上发表声明，除了强烈谴责俄罗斯入侵乌克兰之外，还对俄罗斯丶白俄罗斯丶缅甸丶朝鲜丶委内瑞拉丶叙利亚等十五个国家或地区的人权日渐恶化表示关注。

香港今次是首度被欧盟列入人权须受关注地区名单。欧盟指出，有镇压作用的《港区国安法》和激活重用的煽动罪；对选举制度作出颠覆性改革，使之违背了民主原则和政治多元；基本人权自由，特别是和平集会丶结社及表达自由的合理使用受到实质性侵蚀，令香港的人权情况与中国一样令人关注。

欧盟深深关注民主派初选案有47人被控国安法罪名检控，认为合法的政治活动受到惩处，足证该法是用来压制政治多元和人权自由；欧盟与人权事务委员会一样，要求港府废除国安法和《刑事罪行条例》中的煽动罪。欧盟又关注拟议中的《基本法》23条的本地立法，形容这是一条新的国安法。

欧盟要求港府立即撤销所有因合法行动而被检控者的控罪，并特别点名邹幸彤。邹幸彤是举办六四悼念活动逾三十年丶但现已解散的支联会副主席，早前因拒绝应警方国安处要求提交资料而被判囚4.5个月；她另外又与前支联会主席李卓人和副主席何俊仁被控煽动他人颠覆国家政权罪。

在提到中国时，欧盟认为，当地的人权问题依然严重，新疆政治再教育营大规模随意关押和打压人权的情况尤为惹人关注，指以维吾尔族人为主的新疆，人权自由受到系统性和严重限制；而在去年的「白纸运动」中，参与者亦有被拘控和「被消失」，促请中国政府遵守当地法律和人权公约等国际法以及法治。

欧盟又点名要求中国立即无条件释放在中缅进行人道工作时被扣後判囚七年的曹三强牧师丶「白纸运动」後失联的编辑曹芷馨丶维权律师常玮平丶因土地被夺而走上维权路的女农陈建芳丶「六四天网」创办人黄琦丶「萨哈罗夫思想自由奖」得奖者伊力哈木·土赫提(Ilham Tohti)，以及公民记者张展等，人数多达39人，是俄罗斯被要求释放人数的八倍，亦是白俄罗斯被要求释放人数的四倍。

根据无国界记者的资料，中国是囚禁最多新闻工者的国家，去年共有110名记者身陷牢狱，占全球被囚记者的两成。

这份欧盟声明同时获得正待批成为成员国的北马其顿和黑山国，以及欧洲自由贸易组织成员国列滋敦士登认同。

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