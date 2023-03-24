爱丽舍宫：马克龙4月初访华讨论乌克兰问题及法中合作

法国/中国/马克龙访华/乌克兰

法国总统马克龙将于4月5日至8日在欧盟委员会主席冯德莱恩陪同下对中国进行国事访问。法国总统府爱丽舍宫3月24日周五在新闻公报中表示，此行寻求与习近平“合作”，在乌克兰恢复和平。

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法新社消息，马克龙对中国的国事访问是在二月底宣布的，但法国总统府爱丽舍宫直到3月24日才公布访问的确切日期、具体行程及主要目的。

爱丽舍宫周五在一份新闻公报中表示，马克龙此次访问中国除了北京之外还将前往广州。

公报称：“法国总统将与中国国家主席就乌克兰战争进行深入讨论，以朝着恢复乌克兰和平的方向努力，这不仅符合国际法，更尊重乌克兰的领土主权完整。”

法新社称，习近平本周访问俄罗斯，在西方面前展示了他对俄罗斯总统普京的大力支持。 而此前，北京曾试图通过提出自己的和平建议来充当乌克兰冲突调停者。

法国则是希望推动从未谴责俄罗斯入侵乌克兰的中国，利用其对莫斯科的影响力，说服普京坐到与基辅的谈判桌前。

法国总统府称，法中领导人的会谈，还将关注中东、非洲发生的危机以及印太地区的紧张局势。

爱丽舍宫新闻公报称：“中国在疫情后重新开放，为重新启动法中关系在各个方面的发展提供了机会及活力。当前，国际紧张局势和危机比以往任何时候都更需要为这种战略伙伴关系开辟新的前景。

马克龙此次中国访问将包括三个主要部分：战略问题和国际危机、面对重大全球挑战的合作以及(两国）经贸关系。

马克龙周五在布鲁塞尔举行的新闻发布会宣布，欧盟委员会主席冯德莱恩将代表统一的欧洲参与“部分访华行程”，“这是与中国建立平衡伙伴关系的必要先决条件。

马克龙重申，面对俄罗斯及在乌克兰发动的战争，他寻求协调，欧洲应发出一致的声音”。

马克龙说，我们必须尽可能地争取中国站在我们这边，向俄罗斯施加压力，防止使用化学武器和核武器，并且停止冲突，回到谈判桌，并使国际法及乌克兰的领土主权完整得到尊重。

冯德莱恩将于周四在布鲁塞尔就欧盟与中国的关系发表演讲。

马克龙并表示希望在面对全球问题时为法中合作注入新的动力。鉴于中国的发展对地球其他地区的影响，中国的坚定承诺至关重要，例如在气候及生物多样性等方面。

爱丽舍宫称，法国总统将竭力捍卫法国企业的利益，为确保法国企业及消费者利益，努力争取维持法国与中国经贸平衡。

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