美国调查公司北京办事处5名员工被捕

中国，中美关系

2023年3月24日，北京，美国调查公司明思集团的办公室在五名中国员工被捕后关闭。

美国调查公司明思集团（Mintz Group）表示，该集团北京办事处的五名中国雇员被中国当局逮捕。法新社指，逮捕事件正值美中关系处于几十年来最低点之际，两国从贸易到人权等各方面存在分歧。

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明思集团发给法新社的一份声明称，集团北京办事处的五名中国籍员工被捕，集团已暂停在当地的业务。声明说， "没有收到任何针对该公司的法律诉讼正式通知"，公司已 "要求当局释放其员工"。

声明说，集团已聘请律师 "与当局对话，并帮助（其）员工和他们的家人"。同时还表示，"我们在中国的工作始终是透明、符合道德，遵守适用的法律和法规"，并补充说，将与当局合作，以"解决可能导致这些事件的任何误解"。

法新社记者周五在北京看到该公司北京办公室空无一人，大门锁着铁链。当地警方未回应法新社质询，中国外交部表示对此不知情。

据报道，明思集团总部设在纽约，专门从事涉及欺诈、贪腐、及工作场合不当行为指控的调查、以及背景调查。集团在全球总共有18个办事处，包括在华盛顿、伦敦、墨西哥城、迪拜和内罗毕等。集团网站上称，其员工 "深入调查的问题—上至总统府下至海上钻井平台"。

该集团的亚洲业务负责人兰德尔 菲利普斯（Randal Phillips）2017年曾说，美国需要解决中国政策造成的结构性失衡，这些政策正在损害贸易。当时集团一个网页上曾出现菲利普斯所说的话作为标题："中国必须面对后果"，但该内容似乎已被删除，尽管网上仍有其存档版本。

法新社报道根据网上可查到的美国政府文件，兰德尔 菲利普斯曾在2018年美国国会委员会的一份报告作证，该报告的重点是中国试图扩大其海外影响力。

在明思集团网站上，对菲利普斯的介绍是前中央情报局官员，曾在CIA工作28年，"最近担任中央情报局驻中国的首席代表"。

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