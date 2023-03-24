麦卡锡相信国会将通过立法处理TikTok引起的忧虑

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TikTok数据安全争议引发广泛关注。美国国会众议院议长麦卡锡认为，国会将通过两党立法，处理短视频分享程式TikTok引起的国家安全忧虑。麦肯锡并表示，TikTok首席执行官周受资在国会的证词"非常令人担忧"。

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周受资当地周四出席众议院一个委员会接受议员质询大约5小时，议员提出的问题包括中国对TikTok的潜在影响，以及会否与字节跳动公司分享美国公民的数据等。麦卡锡认为，周受资没有说明中国有没有监控数据。

美国越来越多声音呼吁禁止TikTok，或通过两党立法，赋予拜登政府法律权力实施禁令。

周受资出席完听证会后第二天在TikTok发布短片，详述出席听证会的内容，并重申将继续保护用户数据免遭外国未经授权获取。

参议院商务委员会尚未安排听证会，审议两名参议员提出允许商务部禁止构成国家安全风险的外国技术。

另据中央社消息，美国参议院情报委员会主席华纳周四受访时说，"我们难道要等到习近平和中国说：'我已经准备好扣扳机入侵台湾'，才来禁止TikTok"？

TikTok执行长周受资首度亲赴国会作证，在众议院能源暨商业委员会（House Energy and Commerce Committee）听证会中，周受资面临严厉质问。议员们认为TikTok是中共的"工具"，且包含伤害儿童心理健康的内容，应该在美禁用。

另一方面，参议院情报委员会主席华纳（Mark Warner）告诉科技新闻网站The Verge说："这些工具非常非常强大。"他描述了社群媒体如何被用来促进外国影响力。

华纳在月初提出RESTRICT法案，这是一项两党支持的法案，将授权美国商务部长有权调查和禁止使用来自敌对国家的技术。至少有18名共和、民主两党的参议员以及拜登政府支持该法案。

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