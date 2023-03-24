14间中国企业列美国「未经核实清单」 两间在港注册

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美国将32间企业列入「未经核实清单」，当中14间是中国企业，包括在香港注册，当中的亿控国际（ECOM International）经营智能工业及通讯。这令美国出口公司发货给上述公司时，须加强尽职审查。

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美国商务部在当地时间的周四发有新一份「未经核实清单」，即美国政府无法核实出口往该等公司之产品的最终用户和最终用途的合法性和可靠性，也无法确认名单上的实体在使用美国产品时是否怀有恶意。一旦被列入「未经核实清单」，相关实体必须在60天之内证明产品的最终用途，否则将被列入限制度最高的实体清单。

名单中在港注册的两间公司分别是HK P&W Industry Co Ltd和亿控国际，前者自2010年7月起在港注册，有销售员的名字的英文并音显示是中国大陆名字，而销售范围是广州；至於亿控国际的地址则更标明是深圳市南山区科技园，其网页订明，已创立13年的公司，主要代理电子核心元件，代理产品主要覆盖智能消费类电子丶智能工业/通信丶智能安防等领域。

早前，美国智库银路政策加速器(Silverado Policy Accelerator）研究显示，在俄罗斯因俄乌战争受制裁的去年，中国输往俄国的货值大增，特别是可转为军用的集成电路产品，当中大部分从香港转运；另外，香港出口往俄罗斯的芯片数量亦大升，由2019年1月约1000万美元，增至2022年的3500万美元。而香港出口至俄罗斯的贸易总额，在去年10月更达4亿美元，令香港成为俄罗斯第七大贸易夥伴，令人质疑香港是否担当「白手套」的角色。

副商务部长格雷夫斯(Don Graves)在声明中指出，执行出口管制是保护国家安全的重要部分，华府会用尽一切工具，以确保美国先进技术在全球按规划使用。

路透社报道，上述两间在港注册公司未有回应该社的提问，而中国驻华盛顿大使馆发言人则表示，中国强烈谴责并坚决反对美国「滥用出口管制措施」和利用国家权力打压和遏制外国公司的举动。发言人又敦促美国停止其「错误」做法，声言中国将采取必要措施，坚决维护中国公司的合法权益。

同时被纳入清单的，尚有18家来自土耳其丶 阿联酋丶德国丶保加利亚丶加拿大丶印尼丶以色列丶马来西亚丶沙地阿拉伯及新加坡的企业。

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