中国挺俄阴影笼罩欧盟峰会

俄罗斯侵乌战争

2023年3月21日，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京在克里姆林宫用餐后。欧盟领袖近期将前往中国访问，对习近平在莫斯科的表现深感受挫。

欧盟的领袖们近日将接踵前往中国，西班牙首相桑切斯首当其冲，法国总统马克龙随后，且有欧盟委员会主席冯德莱恩陪同，欧盟外交一号人物博雷利也表示很快动身，早已得到北京邀请的意大利总理梅洛尼也将择日前往。

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那么，欧盟的领袖们前往北京最明确的意图是什么呢？与三年清零终于解禁的北京强化经济联系，还是体现博雷利所说的“欧美中三角互动”，或者是争取北京站在“正确的一边”，不要武装俄罗斯？

从刚刚闭幕的为期两日的欧盟峰会或可窥一斑。欧盟成员国元首和政府总理出席的这次峰会有自己的主题，从议程看与中国无关。但是，根据法国『世界报』报道，“在布鲁塞尔，中国垄断了欧盟27国之间的讨论。”欧盟的议题包括乌克兰战争，工业 ，能源，贸易，但是每一个议题都笼罩着中国的阴影。

中国话题“强加于”欧盟峰会不出意外，峰会召开两天之前，俄罗斯总统普京在莫斯科大张旗鼓隆重款待中国国家主席习近平，被西方孤立的普京显然要做给世界看，“中国老朋友来了!”习近平第三次担任国家主席后首次出访选择俄罗斯，大约也是为了给他“最好的朋友”壮胆打气。

中方的媒体事先放风，两人会晤时将讨论“中国方面提出的解决乌克兰危机的立场”，这给欧盟方面带来一点希望，欧盟方面还注意到，习近平访俄是在中方促成沙特阿拉伯与伊朗达成恢复外交关系一周后进行的。

遭俄罗斯军队蹂躏的乌克兰大地在燃烧，欧盟至少希望，习近平利用其对普京可能的影响力说服普京放弃战争，选择和平。从事后双方发表的声明看，普习会眼中的“乌克兰冲突”被放在次要位置，没有多少有价值的建议。

欧盟峰会对中国的外交行动有理由怀疑，对拉脱维亚总理卡林斯来说，习近平和普京在莫斯科的会晤应该是让 “欧洲睁开眼睛的一种方式。许多人认为中国将在俄罗斯和乌克兰之间调停。中国并没有这样做，而是公开地支持俄罗斯。这对欧洲来说是一个很大的挑战!”。

其他几位国家领导人也有这种受挫感，比利时首相德克罗周四晚上对媒体说： “我们很清楚地看到，中国对俄罗斯有影响力，我们本来希望它能利用它来提出尊重乌克兰领土完整的问题”。

种种议题都离不开中国：陷入持久战的乌克兰战争；欧洲旧大陆与华盛顿迅速靠近；中俄“合作无上限？”全球绿色技术竞争等等。但是，中国在莫斯科的表现再次让欧洲的领袖们失望。本来在这次峰会上，测试过与北京举行“特别峰会”的可行性，但遭到否定。至于欧中峰会，欧盟理事会等待北京提出日期，前半年？一切都没有决定。

欧盟与中国的关系自2019年以来一直遵循一个“三联体”原则：北京被视为贸易和气候变化等重大全球问题上的合作伙伴，被视为技术和经济上的竞争对手，被视为具有自己的价值模式的与欧洲民主模式完全不同的系统性对手。2022年10月，欧盟27个成员国虽然重申了这一立场，但更突出了系统性对手的特征。

德国总理朔尔茨周四强调，这一“三联体”关系“是有效的且应继续遵循”。朔尔茨没有谈及中国对乌克兰战争的立场，承担这一责任的是3月28日访问北京的西班牙首相桑切斯。

桑切斯是利用中西两国恢复外交关系50周年的机会访中的，他周四在布鲁塞尔对媒体表示，与中国国家主席习近平的会晤可以使他“第一手了解习近平对乌克兰和平的立场，并告诉习，当和平到来时，将由乌克兰人自己提出开启和平的条件”

不到一个星期后，即4月4日，马克龙将访问中国首都。法国总统说：“应该使得中国站在我们这边，对俄罗斯施加压力”。马克龙不准备“单干”。他提议欧盟委员会主席冯德莱恩陪同他前往北京，以 “带去一个欧洲的声音”。

欧盟的领袖们能够从北京得到什么吗？

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