乌军称已稳住巴赫穆特周围战局 泽连斯基：现阶段没有和谈条件

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乌克兰武装部队总司令表示，乌军已经成功抵御俄罗斯军队的攻势并稳住了巴赫穆特周围战局。乌克兰总统泽连斯基否认现阶段与普京对话可能，呼吁欧美加快军援。

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乌东城市巴赫穆特之战是自俄罗斯入侵乌克兰以来两军交战时间最长战役，该市已被战火摧毁。

法新社报导，巴赫穆特据估计曾经约有7万人口，但在历经俄乌两军数月以来的激烈战斗后，当地几乎已经没有平民。

乌克兰武装部队总司令扎卢兹尼（Valery Zaluzhny）周六在与英国国防参谋长拉达金（Tony Radakin）通话后指出，前线局势在"巴赫穆特方面最为艰难"。

扎卢兹尼在脸书上表示："由于国防部队的巨大努力，我们成功稳住当地局势。"

根据英国国防部最新情报更新，俄罗斯对巴赫穆特的进攻"大致上已经停滞"。英国国防部称，俄罗斯对这座城市持续数月的袭击，已经陷入困境，俄罗斯军队再此损失惨重。

另据报道，乌克兰总统泽连斯基接受日本读卖新闻专访时表示，现阶段没有可与俄罗斯进行和平谈判的条件；他也坦承乌东前线战况不佳，呼吁欧美国家尽快增援弹药。

日本读卖记者利用泽连斯基视察完乌南主要城市赫尔松（Kherson）后，在返回首都基辅的总统专用火车内进行约一小时的访谈。

有关与俄罗斯总统普京对话的可能，泽连斯基表示，现阶段完全没有可进行和平谈判的条件，"首先俄罗斯必须离开乌克兰的领土"，他表示，"无法信任普京的停战"。

泽连斯基并谈到乌东前线战况不佳，"弹药缺乏"，他呼吁欧美国家加速提供乌克兰弹药及战车。

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