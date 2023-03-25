德国关键能源基础设施：哈贝克要求排除中国技术

德国-中国

2023年2月7日星期二，美国国务卿布林肯与德国联邦副总理兼经济部长哈贝克在华盛顿的美国国务院举行会议之前向媒体发表讲话。哈贝克近日要求德国在关键能源基础设施方面排除中国技术。

据德国广播电台报道，德国联邦经济部长哈贝克呼吁在能源关键基础设施项目中，放弃中国技术。

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哈贝克在访问哥本哈根期间表示，在能源基础设施项目中，新订单和新规划应该完全没有来自中国的部件。除此之外，正在建设中的项目也应得到审查。在这种情况下，如果不能再保证完工，就应该采取不那么严格的行动。这位绿党政治家就此谈到了己方尚未获得专利技术情况下的边界区域。

德方对片面的经济依赖性的担忧最近有所增加，这也包括在5G移动网络的建设上。数据保护主义者担心，中国生产的部件可能会将数据暗中提供给中国情报部门。

德国社民党籍总理朔尔茨则在欧盟峰会期间表示，应在不与中国经济脱钩的情况下，减少对中国的依赖。

据《南德意志报》报道，朔尔茨还表达了对中国领导人习近平的希望。在莫斯科中俄峰会后，朔尔茨期望北京领导人也与乌克兰举行会谈。这位社民党政治家周五在布鲁塞尔举行的欧盟峰会后表示，“我们认为自然的是，人们不仅应该与俄罗斯总统交谈，而且还应该与乌克兰总统交谈。”他重申说，对他来说，在乌克兰实现公平和平的基础是俄罗斯撤军。

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