普京为什么对基辅可能获得贫铀弹大动肝火？

俄罗斯侵乌战争

在这张由美国空军国民警卫队提供的图片中，美国空军国民警卫队爆炸物处理人员于2022年6月23日在犹他州托勒陆军仓库准备处理几枚被污染和损害的贫铀弹。

俄罗斯总统普京宣布将在位于欧洲大门的白俄罗斯国土上部署“战术核武器”，其动机是英国近日表示将向乌克兰提供贫铀弹。但是，贫铀弹并不被认为是核武器。

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克里姆林宫周六威胁称，如果西方国家向乌克兰提供贫铀弹，俄罗斯也将动用贫铀弹以牙还牙。普京威胁：“毫不夸张地说，我们有数十万枚这样的炮弹，我们还没用过它们 !”

贫铀弹是一种威力巨大的穿甲弹，但由于贫化铀具有化学毒性，有可能对平民和军人造成毒害，争议一直很大。

贫化铀是浓缩铀过程出现的副产品，比天然铀的放射性减少了60%。铀是一种密度极高的金属：它的密度是铅的1.7倍。它是如此坚硬，以至于在击中目标时不会变形。因此，贫化铀被用于穿甲弹和炸弹，使其更具穿透力。

贫铀弹的功能跟普通穿甲弹类似，但因利用贫铀合金的高硬度、高比重和高熔点依靠动能来穿透目标，对坦克等装甲目标威胁极大。

白宫安全委员会发言人柯比周三说：贫铀弹“这是一种常见的弹药，特别用于穿透装甲，”他保证这些炮弹 "不具有放射性"，“甚至距离核武器范畴还很远”。

因此，在战场上使用贫铀弹并未被国际法禁止。

曾在何处使用过？

许多国家的军队都拥有这一穿甲弹，尤其美国和俄罗斯军队。

在1991年和2003年爆发的海湾战争中，以及1990年代的前南斯拉夫战争中，贫铀弹都曾被广泛使用。

美国国防部曾公开承认，2015年在叙利亚打击伊斯兰国的军事行动中，曾两次动用贫铀弹。

英国日前宣布将向乌克兰交付贫铀弹后遭到莫斯科抨击，俄方称英国这样做将使冲突“严重恶化”。

有什么的环境和健康危险？

根据联合国环境规划署，贫化铀是一种“化学和放射性污染的重金属。”

穿甲弹击中目标后爆发出金属碎片以及铀尘。加拿大核安全委员会表示：就健康而言，“主要风险不是放射性，而是化学毒性。摄入或吸入大量的东西会损害肾功能”。“如果一个人长期吸入大量的小颗粒，主要的健康问题将是增加患肺癌的风险”。

贫铀弹被指是导致海湾战争老兵健康问题以及伊拉克费卢杰市大量癌症和出生缺陷的可能原因之一，然而直到目前还没有得到科学的证明。

许多研究得出结论说，没有证据表明贫铀是有害的，但这些结论仍有争议。

联合国裁军事务办公室指出，根据国际原子能机构参与的研究，“在贫铀弹撞击后释放的小颗粒形式对环境造成局部污染的情况下，对人和环境的辐射风险并不显著”。

不过，上述机构得出的结论是，“当发现贫铀弹的碎片或这种类型的完整弹药时，直接接触这些物体的人可能会受到辐射的影响”。

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