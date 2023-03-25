普京宣布将在白俄罗斯领土上部署战术核武器

俄罗斯/普京/核武/白俄罗斯

俄罗斯总统普京3月25日周六宣布，俄罗斯将在其盟友白俄罗斯领土上部署“战术”核武器。法新社称，白俄罗斯位于欧盟门户,这也是自1990年代以来，莫斯科首次在国外部署这类武器。

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法新社消息， 俄罗斯官员曾多次毫不掩饰地威胁说，如果冲突大幅升级，俄罗斯将在乌克兰使用核武器。 白俄罗斯总统卢卡申科1994年上台，而白俄罗斯与乌克兰、波兰和立陶宛接壤。

普京周六在俄罗斯电视台播出的采访中表示，“这没有什么反常的：美国几十年来一直这样做。美国一直在其盟国领土上部署其战术核武器。”普京并称，他和卢卡申科都同意采取类似措施，并重申没有与核不扩散条约的承诺背道而驰。

俄罗斯目前在白俄罗斯部署10架可以搭载核武的战机，而明斯克方面也已获得一批可以发射核武的伊斯坎德尔（Iskander）战术导弹系统。

这是自1990年代以来，俄罗斯在国外再次部署核武。前苏联在1991年解体后，遗留下来的核武分别存放在俄罗斯、乌克兰、白罗斯及哈萨克斯坦。

普京说， “我们在不违反关于不扩散核武器国际承诺的情况下帮助盟友白俄罗斯并部署飞机"。普京表示，十架飞机已准备使用这种武器”。

普京并表示，俄罗斯将 从4月3日开始训练(白俄罗斯）机组人员。7月1日，将在白俄罗斯境内完成战术核武器专用仓库的建设”。

普京称，(俄罗斯）这一决定来自英国有关向乌克兰运送贫铀弹药的提议。普京威胁说，如果基辅要接收这种炮弹，他也会使用这种炮弹。普京称，俄罗斯拥有数十万枚这样的炮弹。我们目前还没有使用这种炮弹。

另据报道，国际刑事法院 （ICC）以犯下战争罪，对俄罗斯总统普京下达逮捕令后，俄罗斯国会下议院议长沃洛金周六提议禁止国际刑事法院在俄罗斯活动。

路透社报导，普京的亲信沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示，俄罗斯应修改法律，禁止国际刑事法院在俄罗斯展开任何活动，并惩罚任何提供国际刑事法院"协助和支持"的人。

沃洛金在通讯软体Telegram上说："有必要提出法律修正案，禁止国际刑事法院在俄罗斯领土展开任何活动。"

沃洛金表示，美国已经立法防止其公民在海牙国际刑事法院受审，俄罗斯也应该这么做。

他说，在俄罗斯境内对国际刑事法院提供任何协助或支持，都应依法受到惩罚。

国际刑事法院本月稍早对普京将乌克兰儿童非法遣送至俄罗斯的行为发布逮捕令，并表示有合理理由认为普京负有个人刑事责任。

俄罗斯官员已发出警告，任何国家如果企图逮捕普京都将被这个世界最大拥核国视为"宣战"。

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