武装俄罗斯？ 欧盟外交领袖指中国尚未越过任何红线

俄罗斯侵乌战争

根据欧洲媒体EURACTIV报道，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利对几家欧洲媒体表示，中国在向俄罗斯提供武器方面“没有越过任何我们的红线”。中俄之间“无上线的友谊似乎有一些限制。”

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欧盟外交政策负责人博雷利3月24日对包括EURACTIV在内的几家欧盟媒体表示，中国目前在向俄罗斯提供武器方面没有越过任何红线。“这是我们正在观察的，他们没有那样做”

正在加拿大访问的美国总统拜登也表示，中国直至目前没有向俄罗斯交付任何武器，不过，拜登补充说，这并不意味着他们不会这样做，但在现阶段还没有这样做。

中国领导人习近平本周前往莫斯科向俄罗斯总统普京示好，中国进一步向俄罗斯靠近。西方越来越担心中俄正在形成某种结盟关系，但博雷利称，北京与莫斯科的关系“是外交和经济上的，他们从未发展过军事联盟。所以在我看来，中国不希望出现把乌克兰问题与台湾问题混在一起的局面”。

他的理解是“中国不愿意站边”，“北京希望将与俄罗斯军事活动相关的风险降至最低。”他还认为，中俄之间“这种无上线的友谊似乎有一些限制”。

在这位外交官看来，“中国人希望发挥外交作用，他们不想完全与莫斯科的军事行动联系在一起。”北京将有兴趣“作为一个促进者，而不是调解人出现。”不过，他也同意，中国利用目前的局面从中获取经济利益。

这位欧盟首席外交官还表示，他将很快访问中国，讨论俄乌战争，但他没有给出具体日期。

几位欧洲领袖将在近日陆续访问北京。西班牙首相桑切斯下周抵达北京，法国总统马克龙两周后与欧盟委员会主席冯德莱恩一道前往中国，而意大利总理梅洛尼也受到中方邀请。欧盟方面还表示，正准备与北京商定下次欧盟—中国峰会的时间。

俄罗斯侵乌两周年之际，中国发表了一份关于解决“乌克兰冲突”的12点建议，博雷利则认为这不过是“对中国众所周知的立场的汇编，而不是和平计划”

博雷利说，“普京一直口头上称和平解决冲突，同时继续轰炸乌克兰。中国必须利用其影响力让俄罗斯明白他们已无路可走。”

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