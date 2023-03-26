中国政府工作规则大变 国务院被指成了习家店

中国政治

2023年3月10日，中国国家主席习近平与即将成为总理的李强在全国人大会议上。

一些观察人士注意到，日前公布的新版『国务院工作规则』与2018年的旧版比较，新版处处突出中共总书记习近平“唯我独尊”，删去毛邓江胡。而国务院似乎不再是名义上与“党中央”并列的“中央人民政府”。有评论指『国务院工作规则』，“成了一尊规则”，“国务院变成习家店”。

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如果说2018年版总则部分还“以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导”的话，2023年版全面“习化”：

“国务院工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，全面贯彻落实党的二十大精神和党中央决策部署。”

删除了毛邓江胡，时间段只定位于“二十大”。二十大习近平抛弃中共总书记连任两届的党规，开启第三任，『国务院工作规则』只承接二十大，也就是民间所说的“只认习”。有批评者则以为这显示新科总理李强深谙宦海权术，比起他的前任李克强，自己的权力全来自习，要处处表忠才好。

总则部分不光省略习的各位前任及党脉传承，只讲二十大以来，还特别增添一个段落，强调为习近平个人量体裁衣的“两个确立”“两个维护”：

“国务院工作人员要旗帜鲜明讲政治，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，”

新版的另外一个重大改动涉及“工作原则(准则)”，旧版只有一句话：“国务院工作的准则是，执政为民，依法行政，实事求是，民主公开，务实清廉”。

新版则单列一章，字数750字，分六方面，多用习近平的习惯性表述标题：

比如增加“坚持党的领导”：“坚决在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作，全面贯彻党的路线方针政策，全面落实党中央决策部署。”

比如增加“健全和落实请示报告制度，重大决策、重大事项、重要情况及时向党中央请示报告。”显然，国务院光由亲信李强主导、另外两个亲信丁学祥何立峰辅导还不够，“重大的”都要“及时”向习近平党中央汇报。为什么要这样做呢？，用新科中纪委书记李希日前的话说就是“让总书记放心”。

这一条的删改和扩充似乎也显露出习近平对李强前任李克强并未能百分之百控制，李克强虽然难逃习近平制定的政治局全体成员向他述职汇报的框架，但国务院的重要事项并非事事及时汇报，更没有制定成规则，写在纸上，变成公开的紧箍咒。

新版删除原第六章“推进政务公开”：该章主要内容有“国务院及各部门要把公开透明作为政府工作的基本制度，坚持以公开为常态、不公开为例外，全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开。”包括国务院要把“凡涉及公共利益、公众权益、需要广泛知晓的事项和社会关切的事项以及法律和国务院规定需要公开的事项，均应通过政府网站、政府公报、新闻发布会以及报刊、广播、电视、网络、新媒体等方式，依法、及时、全面、准确、具体地向社会公开。”

在“会议制度”章节，旧版只提到国务院组成人员要做学习的表率，国务院及各部门要建设学习型机关。”新版规定了“国务院建立学习制度”，包括学习时间、主持人以及重点学什么都有规定，且强调学习要围绕习近平讲话展开：

“国务院建立学习制度，一般两个月安排一次专题学习，学习活动由总理主持，国务院领导同志及各部门、单位负责人参加。学习主题由总理确定，重点围绕贯彻落实习近平总书记重要讲话、指示要求和党中央、国务院决策部署，增强知识本领、提升履职能力；”

增加第七章“工作落实”，开门见山：“国务院要自觉对标对表，坚决贯彻落实党中央重大决策部署和习近平总书记重要指示批示……。”

科普作家方舟之发推评论说：“新时代的国务院，属于一个人的跑腿公司”。

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