乌克兰呼吁召开安理会紧急会议应对俄罗斯“核勒索”

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在俄罗斯总统普京宣布莫斯科将在白俄罗斯部署战术核武器后，乌克兰3月26日周日呼吁联合国安理会召开紧急会议，以反击俄罗斯的“核勒索”行为。法、德及北约纷纷谴责普京此举"危险且不负责任"。

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法新社消息，乌克兰外交部周日在一份声明中表示，“乌克兰期待作为联合国安理会常任理事国的英国、中国、美国和法国，采取有效行动反击克里姆林宫的"核讹诈"。乌克兰要求立即召开联合国安理会特别紧急会议。”

声明并呼吁七国集团和欧盟向白俄罗斯施加压力，如果接受俄罗斯部署战术核武，将承担严重后果。

乌克兰外交部并指责俄罗斯违反义务，并破坏核裁军架构和整个国际安全体系，呼呼吁国际社会向普京政权传达，俄方最近的核挑衅绝对不能接受。

乌克兰表示，俄罗斯总统普京宣布向白俄罗斯部署战术核武器，是将白俄罗斯当做“核人质”。乌克兰国家安全和国防委员会秘书丹尼洛夫在推特上写道，“克里姆林宫将白俄罗斯作为核人质”，并指出此举是“朝着该国内部不稳定迈出的一步”。

俄罗斯将在被俄罗斯部署战术核武器，法国、德国等欧洲国家及北约纷纷予以谴责。

法国周日谴责俄罗斯总统普京的做法，法国外交部发布的声明呼吁俄罗斯负起责任，改变有关决定。

法国外交部发言人强调，继俄罗斯违反《中导条约》并在今年2月宣布暂停参与《新战略武器裁减条约》后，俄罗斯又宣布在白俄罗斯部署战术核武器，莫斯科此举再一次破坏整个军备控制架构并威胁到欧洲的战略稳定。

声明呼吁俄罗斯担负起拥有核武器的国家应承担的责任，并放弃这一破坏稳定的协议”。

作为第一个提出谴责的欧洲国家，德国外交部指，俄罗斯在白罗斯部署战术核武，是进一步的核恐吓图谋，强调德方不会被吓退。德国并指，普京将此举与北约国家共享核武相提并论是一种"误导"，且完全无法使俄方行为正当化。

北约也指责普京发表核武论调"危险及不负责任"。北约发言人表示，“北约保持警惕，我们正在密切监视局势。我们没有看到俄罗斯的核态势有任何会导致我们调整自己立场的变化。”

路透社援引北约官员的话称：“俄罗斯提到北约的核共享一事完全是误导。北约盟国的行为充分尊重其国际承诺。俄罗斯一直违反其军备控制承诺，最近暂停参与"新战略武器裁减条约"。

国际废除核武器运动称，普京的声明是一次极其危险的升级。该组织在推特上表示，“在乌克兰战争的背景下，误判或误解的可能性非常高。共享核武器会使情况变得更糟，并有可能造成灾难性的人道主义后果。”

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