IMF总裁呼吁中国重新平衡经济以消费为主

国际货币基金组织/中国/经济

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃周日赞扬中国将在2023年为全球增长做出的贡献，但她同时敦促北京重新平衡经济，并转向更可持续的消费拉动型增长。银行业动荡，IMF总裁警告金融稳定风险上升。

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法新社消息，国际货币基金组织预测，中国今年的GDP将增长5.2%，基金组织认为，这是基于中国12月取消疫情限制后经济活动逐渐正常而实现的。

格奥尔基耶娃周日在北京举行的"中国发展高层论坛"中表示，“这种强劲反弹意味着中国在2023年将占全球增长的三分之一左右，这将为全球经济带来提振”。

不过，格奥尔基耶娃也呼吁中国的政策制定者努力提高生产率，重新平衡经济以减少投资，并转向更可持续的消费拉动型增长，包括以市场为中心的改革，以支持公共和私营部门之间的平等机会。

她表示，这种经济政策更具可持续性，对债务的依赖程度更低，将有助于应对气候挑战。

她说，“为实现这一目标，(中国的）社会保障体系应发挥核心作用，增加医疗保险和失业保险福利，以缓解家庭遭受的冲击”。

中国改革几十年来，随着国家变得更加富裕，中国的社会保障一直在增加，但仍没有达到最发达经济体的水平。

格奥尔基耶娃还呼吁中国进行“改革”，为在私营部门和上市公司创造公平的竞争环境。

她提到，国际货币基金组织估计，中国GDP每增长1%，就会带动亚洲其他经济体增长0.3%。

另外，针对全球经济，格奥尔基耶娃警告：在银行业近期经历动荡后，金融稳定性面临的风险已经增加，有必要提高警觉。

她表示，全球经济增长因乌克兰的战争放缓至3.0%以下，加上货币紧缩政策，以及新冠疫情留下的"创伤"，她预期2023年将是"又一个富有挑战性的年份"。

格奥尔基耶娃说"不稳定性异常增高"，全球中期经济前景可能依然疲弱，"金融稳定性面临的风险显然也已经增加"。"在债务水平偏高的时期，为了打击通膨，从长期低利率快速转变成高出许多的利率，无可避免地衍生出压力和脆弱性，一些先进经济体银行业近期的发展即可证明。"

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