德国安全专家：德国在与台湾打交道时 应维持现状

两岸关系

2023年3月22日，在台湾台北，德国联邦议院现任议员凯-盖林（从左至右)、德国教育与研究部长贝蒂娜-斯塔克-瓦青格和台北德国学院院长约格-波尔斯特在台北德国学院出席新闻发布会。

德国教育和研究部长斯塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）于本月21日抵达台湾，对台湾进行了为期2天的访问，目的是加强与台湾在科学研究和教育领域的合作。斯塔克-瓦青格对自己的访台之行给予了积极评价。但德国有多个声音对此行评价不高。

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德国基民盟政治家，前卫生部长施潘（Jehns Spahn）在德国电视二台批评说：现任“政府没有中国战略。政府不知道，我们作为出口大国，该怎么跟中国打交道。所以，最近教育部长瓦青格访问台湾也没帮上什么忙。“

据德国编辑部网络报道，在中国抗议德国教育部长访问台湾后，慕尼黑安全会议主席克里斯托夫豪斯根（Christoph Hausgen）警告说，冲突可能会恶化。“我们不应给习近平提供任何理由以采取针对台湾的军事行动。德国在与台湾岛打交道时不应超越现状。“他警告说，不要升级与台湾的冲突。”台湾得到支持是好事。但德国和美国等西方国家应小心不要过度。“

这位外交官解释说，继续与台湾这个民主岛国在经济和政治上进行低于被承认为一个国家的水平上合作是正确的。“我们只是需要小心，不要超过迄今为止的正常现状。“

豪斯根强调说，中国目前的形势对习近平主席来说也是具有急迫性的。首先是因为中国的经济处于困难时期，独裁者往往会通过外交政策行动来转移对此类内部问题的注意力。

去年夏天，时任美国议长佩洛西访问台湾，引发中美关系紧张。豪斯根认为，26年来，德国第一次对台湾进行部长级访问，“这有点太勇敢了。“

Heusgen表示，在国际法中，中华人民共和国被大多数人认为是代表整个中国的。"根据国际法，台湾和乌克兰之间是有区别的。""因此，我的请求永远是：维持现状--不更少，但也不一定要比我们过去与台湾的交往还要多。"

斯塔克-瓦青格则在接受德国广播电台采访时表示，她的台湾之行具有积极意义。这位自民党政治家表示，台湾是德国的价值伙伴，而且非常具有创新性。特别是在半导体行业，德国可以与台湾合作。

德国教育部长访台，是德国26年来首次对台湾进行部长级访问。中国曾向德方提出强烈抗议，并表示“强烈反对“。中方呼吁德国政府”坚持一个中国原则，立即停止与台湾分裂势力的互动并向他们发出错误信号。“为此，德国教育部强调，部长访台是”专业访问“，非政治访问。斯塔克-瓦青格在访台时也强调了这一点。

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