波兰总理不认为中国是一个好的调停人

俄罗斯侵乌战争

2023年3月24日，波兰总理莫拉维茨基在出席布鲁塞尔欧洲理事会大楼举行的欧盟峰会后离开。

中国国家主席习近平上周与俄罗斯总统普京会谈后，波兰总理莫拉维茨基对北京试图促成乌克兰和谈的前景持悲观态度。

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根据金融时报周日从布鲁塞尔发出的相关报道，波兰总理莫拉维茨基接受该报采访时表示，如果中国更严重地卷入对俄罗斯的支持，将促使美国强化对乌克兰的支持。

他指出，中国向俄罗斯提供大量武器将“非常危险”。不过，莫拉维茨基表示直到目前没有看到中国为俄罗斯提供实质性的军事支持的证据。他补充说，“备件和无人机的交付量并不大”，“我非常希望中国不会作出向俄罗斯运送武器的决定。”

然而，在中国国家主席习近平与俄罗斯总统上周在莫斯科举行会谈后，莫拉维茨基对北京试图促成乌克兰和谈的前景持悲观态度。

他说：“我认为中国不是一个好的调停人。他们过于反自由世界和亲俄罗斯。”

波兰总理的观点似乎代表了欧盟多数国家的立场。根据法新社报道，欧盟领袖普遍对普习会感到失望，看不出习近平努力说服普京停止战争的迹象。在俄罗斯侵乌战争一周年之际，中国发表了12点停火建议，但西方国家普遍怀疑，十分亲俄的中国领导人能够起到调停人的作用。

中国至今没有谴责俄罗斯侵乌，并且至今避免使用“战争”一词，北京方面把这场侵略战争称之为“乌克兰危机”。

针对美国可能的总统候选人、佛罗里达州州长德桑蒂斯有关支持基辅不符合美国的重大国家利益的说法，莫拉维茨基相信美国共和党人不会在乌克兰问题上退缩，他认为出现怀疑的声音是美国2024大选前“扑克游戏”的一部分。

莫拉维茨基表示，2月份与美国参议员的会面让他确信，共和党人和民主党人在乌克兰、俄罗斯和中国问题上唱的是同一首“赞美诗”。

他称赞西方对乌克兰的军事支持，正在实现“超出我们想象”的事情，包括向乌克兰交付德制豹2坦克。

波兰和斯洛伐克近日表示，将向乌克兰交付苏联设计的米格-29战斗机。波兰“强烈鼓励那些拥有更多F16战机的国家”向乌克兰提供该型战机。

莫拉维茨基还主张向乌克兰提供远程导弹系统。他说，相信乌克兰保证不会使用这种远程系统攻击俄罗斯领土。

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