白宫：尚无迹象显示俄罗斯转移核武 欧盟警告白俄部署战术武器将遭进一步制裁

俄罗斯总统普京宣布已同白俄罗斯达成协议，将在其领土部署战术核武，美国白宫3月26日周日表示，“没有迹象显示俄罗斯已将核武器转至白俄罗斯"；欧盟警告白俄如果允许俄罗斯部署战术武器将遭进一步制裁。

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法新社消息，美国国家安全委员会发言人柯比周日在接受哥伦比亚广播公司CBS政论节目"面对全国"中表示：“我们没有任何迹象显示(普京）履行了他的承诺，也没有任何核武器转至白俄罗斯。

普京周六宣布，俄罗斯将在邻国与盟友的白俄罗斯部署战术核武，引发国际社会和乌克兰同声谴责。

柯比周日表示， “事实上，我们没有迹象表明(普京）打算在乌克兰使用核武器。

柯比强调，美国每天都密切关注局势的演变，截至目前"没有发生使我们调整战略核态势的情况"。

另外，美国国防部也表示，在莫斯科宣布在白俄罗斯部署战术核武器后，没有迹象表明俄罗斯准备使用核武器。

美国国防部新闻办公室在一份书面声明中称：“我们已经看到有关俄罗斯声明的报道，并将继续关注该情况。”

声明称，“我们没有看到任何调整我们的战略核态势的理由，也没有看到俄罗斯准备使用核武器的任何迹象。我们仍然致力于北约联盟的集体防御。”

另外，总部位于华盛顿的战争研究所的一项分析表示，升级为核战争的风险“仍然极低”。这项分析称，战争研究所继续评估认为，普京是一个规避风险的"演员"，他一再威胁要使用核武器，但无意贯彻到底，以打破西方的决心。”

然而，国际废除核武器运动称普京的声明是一次极其危险的升级。该组织在推特上表示，“在乌克兰战争的背景下，误判或误解的可能性非常高。共享核武器会使情况变得更糟，并有可能造成灾难性的人道主义后果。”

欧盟警告白俄如果允许俄罗斯部署战术武器将遭进一步制裁。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利周日警告说，如果白俄罗斯在其领土上部署俄罗斯核武器，欧盟准备对白俄罗斯实施新的制裁。

博雷利周日在推特上发文说，“白俄罗斯拥有俄罗斯核武器将构成不负责任的升级，并对欧洲安全构成威胁。白俄罗斯仍然可以阻止这一切发生，这是它的选择。欧盟随时准备以进一步制裁作为回应。”。

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