中国大改《国务院工作规则》 林和立称是「党国即习(近平)」 香港亦受影响

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中国政府近日发布新的《国务院工作规则》，删除实行科学民主决策和政务公开等章节；又在工作指导原则中隐去毛泽东以降领导人等思想，只留国家主席习近平，并订明须开班学习，但就减少国务院常务会议的召开次数；另又加入敢於斗争等要求。时事评论员林和立指出，新版改动之大是历史性的，效果是让习近平凌驾国务院和人大组织，令其位置重於毛泽东，形容是「软性政变」。至於港府，他预料会因应《规则》而更「政治正确」。

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国务院本月24日发表已於第一次全体会议通过的《国务院工作规则》，即日取代五年前的版本。新版共计八章四十三条，表面上较旧版的十一章六十四条大为简化，但实质字数只减少6%到6850字。

新版《规则》删去的三章半全都与管理现代化相关，分别是《坚持依法行政》丶《实行科学民主决策》丶《推进政务公开》及《全面正确履行政府职能》。最後删去的一章，部分并入新版中的政府职能章节，但没再提简政放权等概念，而是加入坚持「党的领导」和「人民至上」两项原则；而删去「健全」二字後的《监督制度》一章，则大大扩阔对国务院人员的监督范围，并要求他们「自觉」接受监督，并更强调各公职人员接受监委丶法院丶检察院丶审计等部门监督是一种责任和义务，包括加入「及时回应社会关切」的新说法。

新版明显突出习近平和中共「二十大」决议一些提法。在《总则》一章中，订明国务院工作「坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，全面贯彻落实党的二十大精神和党中央决策部署」，并贯彻「新」发展理念和加快构建「新」发展格局，努力建设人民满意的法治和廉洁政府，为全面建成社会主义现代化强国奋斗。

至於从旧版《总则》「工作指导思想」中删除的，是「马克思列宁主义丶毛泽东思想丶邓小平理论丶(江泽民的)“三个代表”重要思想丶(胡锦涛的)科学发展观」；另亦没有提「全面正确履行政府职能」外。

至於旧版《总则》中第3点的「国务院工作的准则是，执政为民，依法行政，实事求是，民主公开，务实清廉」则全被删除，改为新版的「要旗帜鲜明讲政治」，及以习近平新思想「武装头脑」和工作，自觉以习近平为核心的党中央保持高度一致等政治要求。

新版《规则》又为须经国务院全体会议讨论和决定的「重大事项」订定具体范围，而非广泛的「国务院工作」；而常务会议则由过往每周一次减为「一般每月召开2-3次」。但另一方面，则增设学习制度，两个月安排一次专题学习，重点学习党总书记习近平重要讲话和党中央及国务院部署。

林和立：新规则造成「党国=习」 离谱

《规则》又增设《工作落实》一章，增加要求落实习近平的重要批示和党中央及国务院的决策部署；并要求国务院加强对政府系统的督查工作的指导，新订须「自觉对标对表」的督查要求；此外更加入「敢于斗争，善于斗争」等近期较多被提及的表述。

对於相关改动，时事评论员林和立接受本台访问时指出，中共「二十大」是一次「软性政变」，而对《规则》作出规模如此巨大的改动，是「软性政变」，把其个人凌驾於国务院丶人大组织之上，造成「党国等於习近平」之势，令中共由其把持，说是粗暴夺权亦不为过。另一方面，习近平此举亦是他缺乏自信以至要强调个人权威之举的表现，以应对党内「敌人」敢怒不敢言的状况。

但他对於习近平去毛泽东化仍感惊讶，林和立解释，去邓小平丶江泽民及胡锦涛是可以理解的，但习致力执行毛泽东的政策，甚至被视为「21世纪的毛泽东」，现却在《规则》中「去毛」，营造其位置比毛泽东更重要，实在难以理解，亦难以说得过去，因为习在过去十年，并无政绩让他去到「超毛」的地位。他笑说，习打破国务院工作规则和「去毛邓江胡」，可能是因为「毛邓江胡」在一定程度上仍遵守一些规条，例如不会让未曾在国务院工作者当总理或副总理，但现时的李强和丁薛祥均没有国务院工作经验。

他又指出，中国现在两大重点工作应是改善经济和中美关系，但《规则》中的改动对解决问题，不起作用。

实行「一国两制」的香港，原可毋须理会《规则》，但林和立认为，这在心理上以至实质上均会影响港府，因为官员在「保饭碗」的心态下，必然更加「政治正确」。

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