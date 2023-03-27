前外交部长傅莹讲话被封惹热议

中国/网络封锁

据中共党校前教授蔡霞与北京独立学者章立凡3月27日在推特上透露，中国外交部前副部长、现任清华大学战略与安全研究中心主任傅莹3月26日一篇有关谈论中美关系的文章遭到封杀。内容涉及傅莹日前发表的一篇演讲，傅莹要求中国人用自己脑袋想清楚，一是要自己想清楚，二是要和美方讨论清楚。并且对中美关系作出最新判断与期望。

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傅莹说，中国人要想清楚“:中美闹到决裂或分道扬镳，有没有国家会选边站到中国一边？我们到底要什么，我们应该做什么？”

讲话最后，傅莹还委婉的谈到美国是不是衰落问题:“美国是不是衰落了，这是美国自己的事。中国决定不了美国衰落，也不会因为你天天说人家衰落人家就会真衰落。中国自己的事情、自己的问题也很多，别总把精力放在唱衰美国上，没有必要相互踩，中美两个大国现在既需要解决好本国自己的问题，也需要相互合作并帮助世界，这才是大国风范！我是希望中美两国重归于好，不要相互对抗，中美和好肯定是有利于中国。”

令人惊讶的是，不仅傅莹的上述讲话遭到封杀，微信上对傅莹讲话的相关评论也遭到封杀，

网名为论鉴视界竹径幽篁的微信文章也同样遭到封杀，作者收集了对傅莹的立场持肯定的网民的评论：

并且指出：“作者不是美粉，祖宗十八代也没有人移民美国，对美国谈不上什么爱与恨，只觉得骂了这么多年该到了中场休息时候了，有这些时间和精力，多解决一些关系到老百姓有切身利益的事不好吗？官媒年复一年的怼骂老美可以理解，这是舆论搬运工的职责，让人难以理解是平日里被三座大山压弯腰的4K族也汇流到骂街大军中，一副被美国人抢了自行车的仇恨，同时将其美化为“爱国”“正能量”。但凡其他人发表一点对美国客观看法，马上将其痛骂为“美狗”“五纵分子”，有这个必要吗？”

有评论认为傅莹发表类似的言论是要质疑秦刚，也有评论认为作为体制内外交官，傅莹不可能在公开场合发表上述言论。

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