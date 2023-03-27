德国豹二及英国挑战者坦克交付乌克兰

俄罗斯侵乌战争

德国最初在是否批准向乌克兰交付德制豹二主战坦克一事上曾犹豫不决，但最终如期履约。德国总理朔尔茨周一证实：德国已向乌克兰送去了豹二主战坦克，几乎同时，首批英国挑战者坦克抵达乌克兰。

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乌克兰国防部长雷兹尼科夫周一晚间宣布，首批英国挑战者坦克已抵达。乌克兰国防部的一位女发言人Iryna Zolotar向法新社证实，"挑战者坦克 已经在乌克兰"，但在现阶段没有提供具体的数量。

德国总理朔尔茨在荷兰鹿特丹举行的新闻发布会上证实了德国『镜报』稍早的相关报道，他说：“是的，我们已向乌克兰交付了我们之前承诺的豹二坦克。”

根据『镜报』周刊报道，德国向乌克兰交付了18辆豹二主战坦克。据报道，这批坦克上周末离开德国，目前已出现在乌克兰土地上。

『镜报』补充说，德国还向乌克兰交付了四十几辆黄鼠狼自行反坦克炮。处于安全考量，德国政府一直对交付路线图严格保密。法新社就此询问德国国防部，德国国防部未作任何评论。

自乌克兰方面强烈希望获得被军事专家认为能在战场上获得优势的豹二重型坦克后，德国政府最初犹豫不决，在欧美各国强烈施压下，默克尔的继承者朔尔茨于一月底决定给其他拥有德制豹二坦克的国家向乌克兰交付开绿灯，同时，德国政府决定向乌克兰交付一批豹二主战坦克。柏林当局表示交付日期应在三月底四月初。

豹二坦克针对苏制坦克研制，德国1978年开始生产这种坦克，至今已经制造了超过3500辆。该坦克重达60多吨，配备一门120毫米的滑膛炮，可以打击最远5公里范围内的目标。另外一个优势是，豹二坦克使用相对更经济的柴油发动机运行。此外，约有20个国家使用豹二坦克，这意味着多个国家可以拿出部分坦克来支持乌克兰，而且也使得乌克兰更容易维修和培训驾驶人员。

据报道，一些乌克兰士兵最近在德国军事基地学习如何操作豹二2A6主战坦克，他们的培训任务已经完成。

德国与荷兰周一至荷兰港口城市鹿特丹举行联合会议，德荷政府讨论的议题包括如何军事支援乌克兰，以及德荷军队如何更紧密合作甚至包括合并两军中的某些战斗单位。

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