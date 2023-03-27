新香港游行自由：衣服颜色丶口号丶人数通通设限 主办者称警方条件严苛兼侮辱

香港/政治

约80名香港居民参与新界将军澳的区内游行，以反对港府在区内填海和兴建厌恶设施，是2019年反修例运动以来首个获警方批准且成功举办的游行。但批准条件严苛，包括人数设上限丶参加者须挂号码颈牌丶衣服颜色须避黄丶黑，甚至口号亦须先给警方过目。有评论指，警方就是要造成市民心怯，罔顾普通法的相称性要求；申请人明言，警方条件有侮辱性，影响参与人数，质疑是重新解释游行自由，若持续将未必再组织游行。

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自武汉肺炎在2019年反修例运动後期爆发，港府於2020年3月引入防疫措施，包括限制市民在公众地方聚集人数至最多4人，警方自此便未曾批准须申请的集会游行；同年6月，《港区国安法》生效；直至防疫措施上月撤销，警方只曾批出一个示威式游行，但获批的香港妇女劳工协会最终取消该次争取妇权的游行，未有公布原因，但被质疑与警方施加过度要求有关，而警队出身的特首李家超则表示，任何人若无信心确保活动安全及有秩序地进行，便不应该组织公众活动。

及至昨(26日)早，2019年反修例运动後首个游行终於成功举行，根据主办团体之一的将军澳民生关注组召集人陈展浚透露，申请人数由原拟的300人减至警方建议的100人，若人数多於批准上限，须呼吁其後来者离开；参与者须挂上识别颈牌，主办方须设10名纠察，并沿途拉上胶带式封锁线，以免有其他人士混入游行队伍和维持秩序；传媒亦不能在游行队伍中进行采访；参加者须遵守国安法；提醒参加者不要穿着反修例运动中流行的黄丶黑二色衣服；不可有政治敏感及煽动言论，文宣事前均有与警方「沟通」，游行口号和标语乃至屋苑发出的相关通告，警方均曾「过目」，但未有否决。

警方要求纠察人数为运动前数十倍

有评论指上述条款既严苛亦有有侮辱性。现场所见，有人到场後拒绝挂颈牌而未能参与游行，亦有参与者认为，挂号码卡是不合理及荒谬，但被迫接受以发声；亦参与者透露，有居民因限制条件而放弃参与游行；但亦有游行人士认为，号码颈牌只是方便人数管制，未有禁止他们发声，只是希望日後游行可以「复常」，让更多人可以参与和表达意见。

陈展俊游行後和今早在商业电台节目形容，警方的严厉条件带侮辱性，无法接受，但居民不满政府在填海一事上「霸王硬上弓」，仍然希望透过游行表达诉求，最终惟有妥协，「无奈地接受」。对游行最终只有80人参与，他直言不满意，认为是受到警方限制条款，以及对警方执法和政府信任未恢复有关。

他又指出，派颈牌及纠察等要求涉及很多人力丶物力及财力问题，会令小团体或人数众多的诉求无法符合警方如此严苛的要求，质疑有如剥削一般人的示威游行和集会权利。他期望，今次可证明港人有能力举行和平游行，警方日後可放宽限制，如果警方日後订立类似条件才批准，他未必会组织游行。他更质疑，警方如此严苛才批准游行，是否表示《基本法》中的游行示威权利已有新的阐释。

警方事後表示，是次游行有65人参加，没有作出拘捕行动。至於日後其他活动的批准条款，警方会就每宗活动的性质丶参与人数丶过往经验及最新形势等作全面风险评估後作出相应措施。

但据《明报》今日报道，警方自撤销防疫措施後於本月批出的25场获批不反对通知书的活动中，七成活动的纠察对参加者比例至少1对10，甚至更严，较反修例运动或之前的纠察比例上升数十倍，以2004年的七一游行为例，民阵申请30万人游行，警方要求设500名纠察，即每600名市民对一名纠察，而2020年的元旦游行，则是约100市民对一名纠察。

网媒D100节目主持人李锦洪指出，警方的严苛条件就是要令市民「怯」，但当局已忘了时任首席大法官李国能在一宗终审法院裁决中指出，警务处长在行使法例赋与其酌情权以限制和平集会权利时，必须引用「相称性」这原则作标准。他忧虑，有关条件究竟是新尝试抑或新常态的开始，仍未可知。

反对将军澳132区填海及兴建厌恶性设施游行，由区内私人屋苑都会駅业主委员会等团体发起，参加者首先於体育馆外的公园举行集会，经半小时步程後结束。他们沿途高叫「反对将军澳再填海丶反对六个厌恶性设施丶不要水泥厂丶不要垃圾处理厂丶我要清新空气」等口号，抵达终点後和平散去。

将军澳132区填海计划的公众谘询本月底结束，发展局昨在游行後回应称，将兴建的六个设施将远离最近屋苑最少1公里，亦会考虑将部分设施迁入岩洞，并研究尽量采用削坡方式以减少填海面积，减少设施营运带来的厌恶性，又强调尊重民意。

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