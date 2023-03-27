泽连斯基在扎波罗热会见国际原子能机构总干事格罗西

乌克兰/扎波罗热/核电站/俄罗斯/原子能机构

乌克兰总统泽连斯基3月27日周一在扎波罗热会见了国际原子能机构总干事格罗西，双方在会晤期间讨论了该核电站的不稳定局势。格罗西将在未来几天前往俄罗斯占领的扎波罗热核电站。

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法新社援引乌克兰总统府的消息说，泽连斯基向国际原子能机构总干事表示，原子能机构在确保乌克兰能源安全方面的作用极其重要，但他也发出警告说：“如果俄罗斯军队不立即从（核电站）和邻近地区撤出，任何恢复核安全和安保的举措都注定要失败。”

泽连斯基与原子能机构总干事格罗西一同前往第聂伯河水力发电站，这个水力发电站为俄罗斯军队占领的扎波罗热核电站供应电力，核电站经常断电。

国际原子能机构总干事格罗西预计将在未来几天访问欧洲最大的扎波罗热核电站，这是他自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来第二次访问。

格罗西周日表示，将在持续冲突期间继续努力保护核电站，并带领原子能机构的专家重返现场。”

据乌克兰总统府称，泽连斯基和格罗西周一了解了在俄罗斯发动新的袭击情况下保护第聂伯河水电站而采取的措施，水电站的基础设施遭到相当大的破坏。

格罗西也向泽连斯基表达了他的担忧，即扎波罗热核电站的情况“没有任何好转”。他还强调，核电站的局势仍然紧张，因为周围地区正在军事化，该核电站最近多次停电，并多次改用应急柴油发电机。

格罗西是国际原子能机构总干事，他计划在本周访问处于俄罗斯军队占领下的扎波罗热核电站。

另外，乌克兰担心扎波罗热核电站到今年夏末将会面临冷却反应堆的缺水问题，因为俄罗斯军队已将水从水库中放出。

另据报道，乌克兰顿涅茨克州长周一表示，俄罗斯在27日早上对斯洛维扬斯克发动的袭击，造成至少两人死亡、29人受伤，其中包括一名儿童。

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