视频 金钱诱惑 洪都拉斯与台湾断交后转向中国

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中美洲国家洪都拉斯3月26日正式宣布与台湾断交，随后即宣布与中国正式建交

中美洲国家洪都拉斯于3月26日正式宣布与台湾断交，随后即宣布与中国正式建交，台湾为数不多的邦交国减少到13个，这让台湾政府受到挫折，蔡英文本周到访中美洲。法新社前北京常驻董尼德(Pierre-Antoine Donnet)指出洪都拉斯受巨额金钱诱惑。

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中美洲国家洪都拉斯3月26日正式宣布与台湾断交，随后即宣布与中国正式建交，台湾为数不多的邦交国减少到13个，这是对台湾的又一外交受挫，台北谴责北京对台湾的“打压与威胁”。

洪都拉斯外交部周六发布了一份声明表示，台湾是中国领土不可分割的一部分，洪都拉斯政府从即日起断绝同台湾的外交关系，承诺不再同台湾发生任何官方联系或接触。

对此台湾外交部发推表示对洪都拉斯的断交“深表遗憾”。

中美洲国家洪都拉斯经济不景气，其债务超过200亿美元。

台湾总统蔡英文定于本周三离开台湾前往拉丁美洲国家，她到访台湾在那里仅存的两个邦交国家，伯利兹和危地马拉。蔡英文还过境美国并且停留，中国政府已对此表示了抗议。

法新社前北京常驻董尼德指出洪都拉斯近期突然要求台湾增加巨额贷款，数量巨大以十亿美元计算。

的确台湾是一个小康的国家，甚至是相当富有，但还没有到随意分发这数十亿美元的地步。

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