马云现身杭州云谷学校

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综合消息显示，此前在欧洲、日本、泰国等地现身的阿里巴巴集团创始人马云已返回中国。周一，马云在杭州云谷学校看望了该校师生。阿里巴巴旗下的《南华早报》援引熟悉马云日程安排的消息人士透露，这所私立学校涵盖幼儿园到高中，由阿里合伙人在2017年创办，后来学校在其微信公众号上发布的帖子证实了这一点。

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3月26日，有网友爆料称，在杭州文一路隧道中目击阿里巴巴和蚂蚁集团创始人马云先生，“确信其已回国”。该目击者拍摄了一段视频并上传至短视频平台，“该人系马云先生无疑”。

“云谷教育”官方微信公众号27日发布的一条消息显示，马云回来的第一站，看望了云谷学校的学生和校园长们，还谈到了现在最热门的ChatGPT。

视频里，穿着一身白色T恤，戴了一顶白色帽子的马云在工作人员的陪同下，隔着教育的玻璃窗偷偷瞄了一年级的学生们，又在门口小站了一会儿后，马云脸上绽出了开心的笑容。他还参观了学校的陶艺教室，并在学校的露台和校园长们开了个会。

据悉，在和校园长聊天时，马云也聊到了眼下最热门以及引发很多人职业焦虑的ChatGPT。

“云谷教育”微信公众号的帖子中写道：“4年师范，6年老师，马老师在任何场合都不掩饰自己对教育的热爱。他曾说，教师是他最喜欢的职业，希望能够有一天重新回到学校当老师，这次回到云谷，他把学校又好好地走了一遍。”

“马老师其实一直没有远离学校，而是以各种方式参与和支持教育。他创办的马云公益基金会，把支持乡村教育作为重点方向，激励越来越多的优秀人才投身乡村教育。他创办云谷，用素养教育来帮助孩子找到一生中最大的热爱，成为最好的自己。”

消息指，云谷学校是阿里合伙人投资创办的民办学校，由7位合伙人代表组成办学委员会，马云为办学委员会成员之一。

据《华尔街日报》引述消息人士的话报导，过去一年大部分时间在日本度过的马云最近几天回到了中国。他在香港庆祝了最近的农历新年，最近还去了新加坡和澳大利亚。

马云公益基金会和阿里巴巴方面没有立即回应置评请求。受消息影响，阿里巴巴港股午后直线拉升，股价最高涨近5%，后逐步回吐涨幅。

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