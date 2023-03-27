马英九访陆盼改善两岸氛围陆方高规格接待

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台湾前总统马英九今天起访问大陆12天，预料中国将派中央政治局常委，也是国务院常务副总理丁薛祥在上海浦东机场接机；浦东机场表示，停机坪将铺红毯以元首贵宾规格接待。马英九在台湾桃园机场登机前表示，希望透过两岸年轻人热情互动，改善目前两岸氛围，让和平更早降临。这是中华民国政府迁台以后，首度有卸任总统访问大陆。

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马英九说，「这是我第一次到中国大陆访问，事实上在我37岁时，在政府里面就负责处理两岸事务，我今年73岁，等了36年才有机会到大陆去访问，的确是久了一点。但很高兴能去，因为除了祭祖之外，也带了台湾的大学生到大陆去和他们交流，希望透过年轻人的热情互动，能够改善两岸目前的氛围，让和平能够更快更早的来到我们这里」。

马英九搭乘的大陆国航班机今天下午4时40分抵达上海浦东机场，他在机场受到贵宾礼遇，和当地官员简单寒暄，随即前往上海虹桥高铁站，搭乘高铁前往南京。

马英九此行从上海开始，先去国民政府首都南京，接着是武昌起义的武汉，然后回湖南湘潭老家祭祖，再到战时「陪都」重庆，最后回到上海。大陆之旅会以上海的和平饭店和豫园做为终点。

马英九的祭祖之旅，还将前往南岳忠烈祠、四行仓库、抗战中国战区第四受降区受降仪式所在地、南京大屠杀纪念馆、重庆抗战遗址博物馆、张自忠烈士陵园等，也可说是「抗日战争历史之旅」。

不少两岸学者希望，马英九此行能够呼吁将抗战遗址及历史更完整地复原，推进两岸共写抗战史。

就在马英九出发的今天，台湾有媒体独家揭露指出，由于2024大选逼近，国民党一个多月来，密集讨论两岸政策论述，目前已经有初步共识，就是，未来国民党仍会以「九二共识」作为两岸政策的重要依据，但不再强调「一中各表」，将诉求「九二共识就是中华民国」。

报导指出，这项政策研讨是由国民党中央与智库合作进行，目前尚未定案。调整的原因是，国民党认为，九二共识因为时空环境转变，功能已经不复过往，尤其在民进党执政的七年里，两岸关系不佳，压缩了九二共识的模糊空间，降低了其战略功能，在台湾内部的接受程度更大幅下降，甚至被污名化，因此加以调整。

不过国民党主席朱立伦今天随即否认有这项研讨，强调党内一早经过查证，不管党中央或智库，都没有这样的讨论，也没有这样的会议、更没有这样的论述。

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