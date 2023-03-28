华盛顿支持设立俄罗斯侵乌特别刑事法庭

俄罗斯侵乌战争

2023年3月28日，美国总统拜登走出白宫，将在南草坪登上海军陆战队一号之前与记者交谈。

美国周二表示，赞成设立一个专门用于审判俄罗斯“侵略”乌克兰行为的特别法庭，该法庭将 "植根于乌克兰的司法系统"。

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美国国务院发言人周二明确表示，美国赞成设立审判俄罗斯侵乌特别法庭。发言人说：“美国支持设立一个专门用于审判俄罗斯侵乌罪行的特别法庭。该法庭的形式是一个植根于乌克兰司法系统并包括国际元素的国际法庭。”

发言人补充说，美方希望获得“国际社会的明确支持，尤其是来自欧洲合作伙伴的支持”，而且法庭 "最好设在欧洲的另一个国家"。”

美国传统上对国际司法抱持保留态度，这是华盛顿第一次明确表示支持设立一个专门用于审判俄罗斯侵略乌克兰的特别法庭。欧洲国家对此持积极态度，并已于去年11月提出设立国际特别法庭审判俄罗斯侵乌行为的想法。

几天前，位于海牙的国际刑事法院对俄罗斯总统普京下达逮捕令，指其对流放乌克兰数万儿童至俄罗斯负有主要罪行。据乌克兰方面揭露，自俄罗斯去年2月24日发动侵略战争以来，已有大批乌克兰儿童被驱逐到俄罗斯，或安置在孤儿院，或安置在一些俄罗斯人的家庭。 然而，俄罗斯并不承认国际刑事法院的管辖权。

国际刑事法院只对乌克兰境内发生的战争罪和反人类罪有管辖权，而对俄罗斯最高领导人犯下的 "侵略罪 "没有管辖权。

周一，美国负责全球刑事司法的特使贝丝·范沙克表示，美国希望俄罗斯侵乌特别法庭由国际社会资助并配备工作人员。

她在一次演讲中说："我们相信，这样一个国际化但扎根于乌克兰司法系统的法院，将为伸张正义提供最佳机会"。

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