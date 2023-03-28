逃避西方制裁 俄罗斯向印度中国大量出口原油

俄罗斯/乌克兰

俄罗斯正试图将其石油和天然气出口从欧洲转向其他国家，尤其是亚洲国家，来减缓国内压力

俄罗斯3月28日周二宣布2022年向印度和中国大量出口原油，其中向印度出口激增22%。法新社指出这显示由于俄乌战争让俄罗斯把经济重心转向亚洲大国，莫斯科期望来弥补在欧洲的损失。

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自从俄罗斯入侵乌克兰以来，美国和欧洲向俄罗斯实施制裁，在2022年12月西方7国集团和盟友开始实施针对俄罗斯石油价格设置上限，来支持全球能源市场稳定，并减少俄罗斯入侵战争造成的负面经济影响，不过中国和印度表示不参加西方限制俄罗斯油价的制裁行动。

俄罗斯副总理诺瓦克3月28日周二宣布2022年俄罗斯成为印度和中国最大石油供应国，其中俄罗斯向印度出口原油激增22%，但是他没有宣布出口的具体数字。

俄罗斯正试图将其石油和天然气出口从欧洲转向其他国家，尤其是亚洲国家，来减缓国内压力，莫斯科同时期望如印度和中国这两个亚洲主要能源消费大国能够弥补在欧洲失去市场。2022年第四季度中国、印度和土耳其占俄罗斯原油出口的三分之二。

习近平与普京上周在莫斯科举行峰会，俄罗斯领导人表示，已就建设巨大的“西伯利亚之力2号”天然气管道达成协议，该管道每年可输送 500 亿立方米的天然气，从俄罗斯的西伯利亚到中国的新疆。

不过法新社指出俄罗斯转向中国和印度出口石油来弥补失去的欧洲市场，但是向亚洲国家出口石油价格出现下降，因此现在俄罗斯加紧寻找向拉美和中亚出口石油。

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