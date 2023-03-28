CNN：以为挖走邦交国就能孤立台湾 中国错了

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宏都拉斯总统卡斯特罗（Xiomar Castro）宣布与中国建交，中国又挖走了台湾一个邦交国。美国有线电视新闻网（CNN）分析指出，中国或许认为在外交上成功孤立了台湾，然而事实上，台湾在全球舞台上的影响力反而有增无减。

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CNN一篇由驻台湾记者Eric Cheung所撰的分析指出，卡斯特罗宣告前，台湾的邦交国已从中华民国政府1971年退出联合国时的56个减至目前的14个；总统蔡英文2016年上任时，友邦还有22个。鉴于台湾剩下的友邦多为拉美和太平洋小国，若此时与宏都拉斯断交可被中国描绘成台湾持续在世界舞台上遭扼杀。但这篇分析认为事时却可能相反。

越来越多专家指出，虽然台湾常在正式外交上败退，但若更深入来看，台湾在全球各处的影响力反而正藉由和西方国家发展更密切的非官方关系而与日俱增。

台湾国立政治大学创新国际学院政治学者南乐（Lev Nachman）分析：“我们常在问，如果有一天台湾的正式邦交国数目归零，会出现什么变化？答案是变化不大。”

美国虽于1979年与在台湾的中华民国政府断交，然而台美间非官方的关系稳固，数十年如一日。台美虽无邦交，依然无碍时任美国联邦众议院议长的佩洛西去年8月访台，也不影响现任众院议长麦卡锡打算于4月初总统蔡英文访问中美洲过境美国时会晤蔡总统的计划。

台湾近几个月来也在欧洲有所斩获，取得种种重大突破，只是没有打着“外交”旗号。

欧洲最大经济体德国的教育及研究部长史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）本月21日访台，是26年来首位访台的德国部长级官员，德国政府将此行称为强化台德科学与技术领域合作，且是在不顾北京当局严正抗议下进行。

台湾军方今年1月也透露与北大西洋公约组织（NATO）的交流。台湾飞官吴邦彦中校曾派赴意大利北约防卫学院（NATO Defense College），参与为期6个月的学术训练计划。

分析指出，台湾在全球半导体芯片供应方面扮演领头羊角色，也让台湾成为许多西方民主国家重要贸易伙伴。

专家指出，这类非官方关系的支持，对台湾的安全与经济而言远比与小国的邦交重要。

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