中俄太空威胁增大 美国称为太空冲突做准备

美国白宫本月为美国太空军拨出了300亿美元的年度预算,用于为未来的太空冲突做准备。眼下中国和俄罗斯都在部署导弹和激光器,这些装备可用于摧毁卫星并破坏军事和民用通信。

据华尔街日报今天报道称,美国国防部正在为未来的太空冲突做准备。美国军方在很久以前就放弃了载人轨道空间武器的概念,把重点放在开发卫星上面,因为在地球大气层之外支持人员行动所需要的后勤工作过于艰巨。

太空物理学也意味着不可能实施偷袭敌人或迅速改变轨道或方向的行动。而且地球上的战术在太空中根本不起作用,美国、中国和俄罗斯都在转向使用卫星和传感器来发动冲突并取得胜利。

白宫本月为美国太空军拨出了300亿美元的年度预算,比去年多出近40亿美元,预算提升幅度超过了空军和海军等其他部门。

美国是2019年创建太空军,作为美国军队的第六个军种,相当于把曾经属于空军的一部分职能分拆了出来。把太空军作为独立军种单列出来的一个重要目的是,要针对所有军种进行综合规划、装备,捍卫美国的太空利益,并将注意力集中在新出现的威胁上面。

支出申请还首次包括用于训练“守护者”的模拟器和其他设备的计划,以应对潜在的战斗;太空军成员被称为“守护者”。16,000名“守护者”负责管理火箭发射、卫星和地基通信及传感设备。

据该报,太空也正变得非常拥挤,现在轨道上被追踪的物体数量超过48,000个,在过去四年里增加了一倍多。

美国、中国和俄罗斯是联合国和平利用外层空间委员会(Committee on the Peaceful Uses of Outer Space)的签约国,其中包括科学工作。这三个国家在太空都有相当规模的军事资产。

正如在地球上一样,美国国防部在太空的很大担忧也是中国。在去年年底公布国防战略之时,拜登政府将中国作为美国安全面临的最大危险。

美国国防部官员说,在太空方面,来自中国的威胁包括可以摧毁或使美国卫星瘫痪的地面发射导弹或激光,以及在太空制造拥堵和其他网络干扰或发起攻击。中国在太空项目上掷下重金,建立了载人轨道空间站,开发了地基导弹和激光,并增强了监测能力。这些举措是中国旨在阻止对手接触其太空资产的更广泛军事目标的一部分。

美国太空军太空作战主管萨尔茨曼(Chance Saltzman)上将本月在国会听证会上说,中国正在测试在轨卫星系统,这些系统可能被用作武器,中方已展示了实物控制和移动其他卫星的能力。萨尔茨曼上将称:“如果处理信息和数据的网络易受攻击,那么我们在太空中所做的一切都没有任何价值。”

美国太空军下一批火箭发射军事合同的核心内容是保护它们免受中国和其他对手的攻击。太空军领导人说,目标是使卫星更难以被对手的设备接近,同时不那么容易受到来自太空或地面的激光和干扰影响。

