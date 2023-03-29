俄记者北京问中外交部：习近平见泽连斯基否 毛宁答：我没有可以提供的信息

中国/俄罗斯/乌克兰

中国如何回应乌克兰总统泽连斯基今天报告称，已经向中国国家主席习近平发出访问乌克兰的邀请，受到国际社会广泛关注。中国国家主席习近平稍早访问俄罗斯会见俄罗斯总统普京。中国官方报知，习近平将会与泽连斯基通话。俄罗斯在京记者今天在中国外交部新闻发布会向中国外交部发言人提出问题，想知道中国方面立场。

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据中国外交部官网今天相关内容的简短公告，俄新社记者提问：乌克兰总统泽连斯基今天在接受美联社采访时表示，他愿意在乌克兰会见中国领导人。中方对此有何评论？中方是否愿意与乌克兰方面进行交流？

今天主持中国外交部例行新闻发布会的发言人毛宁回应称：“在乌克兰问题上，中国同包括乌克兰在内的有关各方都保持着沟通。关于你提到的具体问题，我没有可以提供的信息。”

路透社今天稍早引述美联社消息说，乌克兰总统泽连斯基告诉美联社，他已经向中国国家主席习近平发出访问乌克兰邀请。

稍后，俄罗斯总统府克里姆林宫发言人回应此消息说，俄罗斯无权对习近平是否前往乌克兰会见泽连斯基给出什么建议。

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