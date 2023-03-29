外媒注意到上海人口减少了

中国/人口

根据中国官方数据显示，上海的人口在 2022 年出现了五年来的首次下降。上海市统计局公布的数据显示，这个人口密集的中心去年有 2476 万人，而 2021 年为 2489 万人。路透社说，当局实施严厉的清零封锁措施和超过 250,000 名农民工离开，以及出生率下降，或是上海人口减少的主要原因。

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据该报道，上海28日报告的数据是在北京也公布了自 2003 年以来的首次人口下降之后发布的。这两个城市都符合中国全国人口发展趋势。去年，中国人口出现六十年来的首次下降，原因是生活成本上升，尤其是在庞大的城市中心，经济增长疲软，以及养家糊口的态度发生变化。

上海市统计局的一项官方调查显示，约 60% 的上海人表示他们只想要一个孩子或根本不想要。超过 28% 的受访上海居民表示，由于育儿成本高，他们不打算再要一个孩子。上海的出生率从一年前的每千人 4.7 人下降到 4.4 人，而由于人口迅速老龄化，其死亡率从每千人 5.6 人上升到 6.0 人。

中国去年的出生率创历史新低，为每千人 6.77 个。

上海约有 18.7% 的人口年龄在 65 岁以上，高于 14.9% 的全国平均水平。

据路透社说，去年 4 月和 5 月，在严格的新冠病毒清零封锁期间，上海的许多女性都推迟了生育，人口统计学家表示，这可能严重损害了她们生育孩子的愿望。

由于担心中国人口减少，政府的政治顾问提出了20 多项提高出生率的建议。

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