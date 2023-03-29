日中高层访问重启时 中国抓捕“日本间谍”成棘手

日本/中国/间谍

日本政府相关人士28日透露，外相林芳正已开始协调4月1至2日访华并与中国外交部长秦刚举行会谈。林芳正打算向中方要求尽快释放本月在北京市被拘留的日本男性。日本已经向中国提出尽快释放被扣留的日本人。

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据日本经济新闻报道称，日本内阁官房长官松野博一在3月27日的记者会上透露，已向中国提出尽快释放3月在北京市被扣留的日本男性。松野博一强调：“在强烈要求进行领事探视的同时，通过联络相关人士等提供尽可能多的支持”。

松野博一没有回答该男性的健康状态以及中方的说明状况。该男性50多岁，是安斯泰来制药的员工，以遭指控违反中国国内法律为由被扣留。

中国外交部发言人毛宁在3月27日的记者会上表示：“中方有关部门本月依法对一名日本公民采取刑事强制措施进行审查。该日本公民涉嫌从事间谍活动，违反《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反间谍法》“。

中国敦促说，“近年来，日本公民类似案件屡有发生，日方应加强对本国公民的教育和提醒。”

日本的安斯泰来制药3月27日表示：“继续通过外务省收集信息，进行应对”。

该报称，被扣留的日本男性是有在中国有丰富经验的驻在人员，对在中国的日本人产生了不安。在北京的日本大使馆3月26日晚，向10多名中国日本商会的人员说明了状况。

据共同社今天报道，面向去年11月日中首脑会谈中确认的构建有建设性且稳定的关系，将商定继续对话的方针。日中间2月时隔约4年重启了副部长级的“外交当局磋商”，政府间对话恢复。日方有意通过林芳正访华，推动部长级的“日中经济高层对话”等磋商框架趋于活跃。

为避免东海等地的偶发性冲突，可能还就启动直接连通两国防务部门官员的热线展开磋商。

共同社说，日本首相岸田文雄和中国国家主席习近平去年11月举行的首脑会谈中，双方一致同意就林芳正访华展开协调。2月的外长电话会谈中，秦刚再度邀请林芳正访华。

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