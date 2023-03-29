日本外相林芳正4月1日访华

日中/政治

日本外相林芳正将在4月1-2日访华，并与中国国务委员兼外长秦刚举行会谈。这次访华一个直接契机，是日本一名男子最近在中国遭拘留，这名男子是日本著名制药公司安斯泰来制药的一名员工。 中方声称其“违反反间谍法”，这一事件在日本引起强烈反响，一些企业表示担心在华企业员工的安全问题，林芳正将在与秦刚的会谈中要求中方早日释放该日本员工，还将谋求中国在乌克兰危机中发挥负责任的作用，也会讨论钓鱼岛问题。

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日本首相岸田文雄去年 11 月在泰国曼谷与中国国家主席习近平会谈，在实现包括首脑级会谈在内的两国的密切沟通达成共识，旨在建立“建设性和稳定的日中关系” ，双方同意协调日本外相访华事宜。林芳正原本计划在日中邦交正常化50周年的节点的2022年访华，后因中方原因而取消。林芳正2月2日与中国外长秦刚举行电话会谈，中方再次邀请林芳正访华，但是当时日本是国会期间，中国也将在3月举行全国人民代表大会，加之中国国内的新冠疫情扩大，中国国内感染人数骤增，中国政府忙于对应，双方难以敲定访华日程。

林芳正在28日的记者会上表示：“正因为日中之间存在很多课题和悬而未决的问题，所以该坚持的就要坚持的，同时反复进行坦诚的交流很重要。”

这将自2019年12月茂木敏充外相访华以来日本外相时隔约3年零3个月的访华，也是林芳正任外相以来的首次访华。

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