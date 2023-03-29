曾许诺见普京后通话 泽连斯基干脆邀请习近平访问乌克兰

中国/乌克兰/俄罗斯/泽连斯基邀请习近平访问

乌克兰总统泽连斯基称已经向中国国家主席习近平发出访问邀请。泽连斯基是在接受美联社今天的采访时告诉说，“我们准备好在基辅这里见到习近平。”此前，中国国家主席习近平访问俄罗斯会见普京时，中国官方曾许诺，习近平在访问莫斯科后会与泽连斯基通话。消息没有提及泽连斯基是否有催促意义。

广告 继续浏览后续

据路透社今天引述美联社消息报道称，泽连斯基邀请习近平访问乌克兰。美联社稍早说，乌克兰总统泽连斯基已向中国国家主席习近平发出访问的邀请。

自去年 2 月俄罗斯入侵乌克兰以来，习近平一直没有与泽连斯基通过话，但中国上个月公布了一项“政治解决乌克兰战争危机”的 12 点和平计划。

路透社说，中国国家主席习近平上周在对莫斯科进行国事访问时与他的“亲爱的朋友”俄罗斯总统普京讨论了这场战争冲突。会谈没有显示如何结束战争的进展。

中国的提议包括呼吁缓和乌克兰局势并最终停火。

但鉴于中国拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰，美国对中国的提议不屑一顾。美国表示，现在停火将巩固俄罗斯占领乌克兰领土的现状，并让普京的军队有更多时间重新集结。

乌克兰欢迎中国的外交介入，但泽连斯基表示，他只会在俄罗斯军队完全撤离乌克兰领土后才考虑和平解决。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅