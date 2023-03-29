美国证实高官上周访华 秦刚：中美关系处于历史低点

中国/美国

美国国务院周二（3月28号）证实，一名美国高阶外交官上周访问了中国，评论称这表明在美国国务卿布林肯的北京之行于2月初被突然取消后，美中两国初步恢复了对话。

广告 继续浏览后续

法新社报道，美国国务院发言人巴特尔（Vedant Patel）说，负责国务院内监督美国对中国政策的 "中国之家 "的里克-沃特斯访问了北京，香港和上海。里克·沃特斯也是美国负责亚太事务的副助理国务卿，巴特尔说，沃特斯会见了 "他的同行 "和美国雇员，并称这是一次 "工作访问"。

这是自美国国务卿布林肯2月份的访问因中国间谍气球事件穿越美国领土而被取消和推迟后，美国官员首次访问中国。气球事件以后，北京和华盛顿之间的关系一直特别紧张，中国指责美国及其西方盟友对该国进行 "遏制"，但 华盛顿和北京并没有中断所有对话，布林肯先生在2月中旬的慕尼黑安全会议期间会见了中国同行王毅。

另据报道，中国国务委员兼外长秦刚3月27号在中国发展高层论坛2023年会午餐会上说，中美关系正处于两国建交以来的历史低点，并指困局的根源在于美方将中国视为最主要战略竞争对手和最重大地缘政治挑战，对中国大搞经济脱钩、科技围堵。秦刚说，“阻断别人的路，也会让自己无路可走，遏制中国的发展，也会让美国甚至世界陷入停滞。”秦刚同时也向美国喊话，“历史告诉未来，中美应该且完全可以相互成就、共同发展。”

彭博社援引消息人士的话报道称，美国总统国家安全顾问沙利文3月24日在台湾总统蔡英文在美国过境前夕与中共中央外事工作委员会办公室主任王毅进行了电话交谈。报道称，双方希望缓解最近几个月来不断加剧的紧张局势。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅