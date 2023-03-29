联合国人权办促港府释放何俊仁 续保外就医

香港/政治

香港民主派名宿何俊仁被指违反保释条件而须还柙监狱，等候仍未排期审讯的煽动颠覆国家政权罪开审，据本台了解，何的状态时好时坏，而联合国人权事务高级专员办事处昨(28日)在推特促请香港当局释放何俊仁，以便他能继续接受急需的治疗。

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人权高专办表示，一直深切关注和跟进《港区国安法》案件，获悉尽管何俊仁的健康情况危急，香港当局仍以国安法撤销何俊仁的保释。

据本台了解，现年71岁的何俊仁，被撤销保释后，还柙于高度设防的赤柱监狱，基本上是一人独囚，状态时好时坏。他获分配的日常工作是摺叠衣服。

以健康理由在去年8月获准保释出外候审的何俊仁，在本月21日被指干扰47人民主派初选案的控方证人家属而被警方国安处人员以涉嫌妨碍司法公正拘捕，翌日，被国安法指定法官以违反保释条件为由，撤销保释，还柙候审。何俊仁与李卓人丶邹幸彤及主张「结束一党专政」丶现已被迫解散的支联会，被控於2020年7月至翌年9月8日期间，在香港煽动他人以非法手段颠覆国家政权，即推翻丶破坏中国根本制度或其中央政权。

人权高专办上月曾在「47人」案开审时发言，称符合国际人权法，特别是《公民权利和政治权利国际公约》至为重要，并转贴联合国人权事务委员会去年呼吁港府废除国安法和煽动罪的审议结论。不过，港府当时已对审议结论作出批驳，及后亦继续以相关罪名作出拘控。

何俊仁自上世纪八十年代即关心香港民主，曾推动「八八直选」(即争取在1988年在当时的立法局引入直选)，亦曾出任香港首个政党的民主党和1989年成立的支联会的主席，并关注中国的维权律师状况和人权问题，当中，支联会在过去逾三十年间每年举办悼念六四天安门事件的烛光晚会。

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