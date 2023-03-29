蔡英文启程访问友邦国台办警告若见麦卡锡一定反击

台湾/政治

台湾总统蔡英文今天中午启程，展开定名为「民主伙伴共荣之旅」的访问行程，将拜访中美洲友邦危地马拉及贝里斯，去回都将过境美国。但传出美国国务院原定要对新闻界就蔡英文此一行程做简报，却在开始没多久前，突然先通知延后，后来更直接取消；另外大陆国台办也对蔡英文预定会晤众议院议长麦卡锡提出警告。使蔡英文此行更受瞩目。

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蔡英文登机前表谈话指出，这趟访问，是要展现台湾深化和友邦交流合作的决心，并清楚传递三个讯息：

一、台湾会坚定捍卫自由民主价值，持续做国际社会良善力量。只要国际社会有需要，台湾就会贡献心力，而当台湾面临难关，民主伙伴也会对台湾温暖驰援。

二、台湾作为全球经济关键力量，会持续追求共荣发展，会和友邦及理念相近国家，在农业技术、医疗公卫、数字经济、供应链安全等领域展开更广泛合作。

三、台湾走向世界的决心只会越来越坚定，台湾是世界的台湾。带领台湾走向世界，也让世界走进台湾是她执政的重要目标，外来压力不会阻挠台湾走向世界的决心。

蔡英文这次访问全程十天九夜。台湾总统府对于过境美国的行程依然保密到家，要抵达当地才公开。不过据了解，蔡英文将在纽约时间29日下午三点抵达纽约，当晚参加侨宴，三十日参加美国智库哈德逊研究所举办的活动并发表演说。也可能跟几位美国议员见面。

从中美洲的回程，过境洛杉矶是重头戏，四月五日她将参访里根图书馆并发表演说，也将会见美国众议院议长麦卡锡。

大陆国台办发言人朱凤莲今天表示，蔡英文「过境」，不是老老实实待在机场或宾馆，而是以各种名目要同美国政府官员、国会议员接触，搞美台官方往来，与外部反华势力勾连。她说，蔡英文如果与美众议院议长麦卡锡接触，将是又一起严重违反一个中国原则和损害中国主权和领土完整，破坏台海和平稳定的挑衅，中国政府坚决反对，必将采取措施，坚决回击。

有关美国临时取消对媒体简报蔡英文过境一事，白宫国安会战略沟通协调官柯比说这是非官方且私人的过境，美方会让蔡总统自行说明行程，不会帮她讲，行政官员也没有计划与她会面。

美方的态度很低调，原因是什么呢？华尔街日报报导，华府为缓和美中紧张关系，尝试安排拜登与习近平通话，却遭到回绝。因为中方官员说，北京希望先观察蔡英文访美情形，再决定是否同意领袖层级的通话。不过尽管美方行政官员没有计划会见蔡英文，但议长麦卡锡方面，据了解，目前的计划不变！

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