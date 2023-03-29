路透社聚焦马英九说“我们都是中国人”

台湾/马英九

台湾前总统马英九在桃园机场向媒体招手，2023年11月27日。

台湾前总统马英九周二在开始对中国进行历史性访问时表示，台湾海峡两岸人民同为中华民族，同一祖宗。并说“我们都是中国人”。台湾媒体称，马英九在南京的讲话，提及中华民国等内容均被删除。

广告 继续浏览后续

据路透社报道称，台湾前总统访问中国时说“我们都是中国人”。

马英九于 2008 年至 2016 年任职台湾总统，是自 1949 年被击败的中华民国政府在与共产党的内战结束后逃往台湾以来第一位访问中国的前任或现任台湾总统。

马英九是在台湾海峡紧张局势加剧的情况下访问的，北京正在使用政治和军事手段试图向台湾施压，使台湾接受中国的主权。

台湾执政的民进党质疑马英九为何在周日中国挖走另一个台湾外交盟友洪都拉斯后立即访问中国。台湾仅剩与 13 个国家建立正式外交关系。

在中国东部城市南京中山陵的讲话中，马英九赞扬了孙中山的贡献，孙中山因 1911 年推翻最后一位中国皇帝而死后被厚葬南京。

马英九称，“两岸人民都是中国人，都是炎黄子孙。”

马英九在中文中使用的措辞是指中国人，而不是指他们的国籍。炎黄子孙是指中国人的共同祖先。

据路透社说，民意调查显示，大多数台湾人不再认为自己是中国人。

孙中山在官方上仍被认为是中华民国之父，中华民国仍然是台湾的官方名称。

但孙中山也因推翻清王朝而受到共产党的称赞。但北京和台北政府互不承认。

马英九的访问是台湾主要反对党国民党（KMT）为缓和紧张局势而与中国进行接触的一部分。国民党传统上赞成与中国建立密切关系，但强烈否认亲北京。

台湾总统蔡英文曾多次提出与中国会谈，但因中国认为她是分裂分子而遭到拒绝。蔡英文说只有台湾人才能决定自己的未来。

国民党高级成员马英九说，他希望和平。马英九说，“我们真诚地希望双方共同努力，追求和平，避免战争，努力振兴中国，”

路透社说，马英九再次使用的措辞将中国人民称为同一个民族。并说，“这是两岸中国人义不容辞的责任，我们必须努力。”

马英九称此行并未安排会见任何中国高级领导人。2015年，他与中国国家主席习近平在新加坡会面。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅