阿里巴巴重组「1变 6」 方便分拆上市 评论指减垄断判罚风险 料成民企示范

中国/阿里巴巴

随着中国领导人习近平称待民企是「自己人」以及中国电商巨头阿里巴巴创办人马云由外地返回中国现身杭州后，集团随即公布重组，公司日後将分成六大业务及多间业务集团，各自独立经营，未来若具备条件，个别业务集团将有「独立融资和上市」的可能。分析师普遍认为，业务分拆後，垄断力量自被削弱，但从投资角度而言，将有利各业务加快释放价值。而公布亦显示当局对阿里开绿灯，独立股评人余伟杰预料，将对其他民企起示范作用，憧憬分拆。

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受重组及分拆消息刺激，阿里巴巴美国存托股票（ADS）昨日价格急升14.26%，折合为96.55港元。及至今日，阿里在港股价中午收市时报 95.3港元，较昨日港股收市价大升13.29%。而作为阿里集团主要股东之一的软银集团，周三股价亦上涨，据《华尔街日报》报道，其股价一度上涨6.5%，中午前仍涨5.3%，报5147日圆（39.33美元）。

阿里重组消息昨晚在股市收市後由集团董事会主席兼首席执行官张勇发信给全体员工时披露，指阿里已成长为多业务丶多业态的超大型组织的阿里巴巴，将迎来成立24年来最重要的一次组织变革，构建「1+6+N」的组织结构，实行「控股公司管理」，即在阿里巴巴之下，设立阿里云智能丶淘宝天猫商业丶本地生活丶菜鸟丶国际数字商业丶大文娱等六大业务集团和多家业务公司，分别建立各业务集团的董事会，实行CEO负责制，对各自经营结果负总责。 而他自己将兼任阿里云智能集团的CEO，原总裁张建锋将专注担任达摩院院长。

张勇表示，改革目的是「让组织变敏捷，让决策链路变短，让响应变快」。他又说，年初时曾以「定」为今年全年展望的关键字，现时则改为「进」，希望「阿里人」一起奋进，并让自己回归到一个创业者的状态再出发，接受市场洗礼。

阿里获当局开绿灯 一季内把年度展望由「定」变「进」

香港股票分析师协会副主席郭思治认为，阿里是次变革多少与马云有关，过往中国规范大，现可视为监管部门「开绿灯」。该会理事彭伟新亦在香港电台节目中指出，阿里重组後，政策风险将会减少，因为集团重组後不会跨界别营运，自然不会成为「巨无霸」而让监管当局担心做成垄断，从而令当局不会「揸得那麽紧」，令整体因「某些原因」而被当局发出垄断判罚的机会亦告减少，消除了不确定性，变相对发展有利。

对於该会另一理事余伟杰称，阿里的分拆模式会成为其他民营企业或科技股的发长和憧憬，但彭伟新补充，阿里是否对其他民企起示范作用，将因企业而异，亦须看监管当局是否「开绿灯」，他举例称，像腾信般每一业务类别之间有差距，不致环环相扣的，才有较大机会获批分拆。

东骥基金管理董事总经理庞宝林则认为，阿里分拆後，市场垄断虽不及从前，但各业务亦不用担心为集团发展而牺牲个别新方向，若业务各自发展後成绩不俗，日後或更易在市场集资，并释出价值，加快发展。

其他分析师亦普遍发出分拆有利释出价值的言论，但有网上评论员唱反调，称重组看似有利阿里，实则是「煎皮拆骨」；而《信报》专栏作家高天佑则以《阿里「分封诸侯」保平安》为题指出，朝廷对藩镇须因时而「强藩」或「削藩」，现代大企业的总部对下级部门亦是如此，甚或索性让子公司「封土建国」。

阿里因其市场支配地位，在2021年4月被中国市场监管总局以集团违反《反垄断法》为由，被罚182.28亿元人民币 （折合约27.8亿美元），创下《反垄断法》历来最高罚款额纪录。

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