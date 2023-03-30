中国博鳌开幕 李强亮相喊乐观经济

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中国博鳌经济论坛今天开幕。中国总理李强今天与会表示，中国致力经济开放，实施有助于刺激增长的改革。李强对中国经济增长持乐观。

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中国总理李强今天在博鳌经济论坛开幕时发表讲话表示，中国致力于开放世界第二大经济体并实施有助于刺激增长的改革，李强说地缘政治紧张局势只会阻碍全球发展。

路透社今天报道称，面对与美国及其盟友的紧张关系，从俄罗斯在乌克兰的战争到技术出口和台湾，中国总理李强在中国海南岛省举行的国际商业峰会上，最新呼吁中国加强经济复苏.

马来西亚、新加坡和西班牙首相与会博鳌论坛。这些国家都与北京有着密切的贸易和外交关系。

李强称，“无论世界发生什么变化，我们都将始终坚持改革开放。李强本月上任中国总理。他许诺，“我们将在扩大市场准入、优化营商环境方面出台一系列新举措。” 李强并说，“和平是发展的前提。”

过去3年，新冠病毒疫情遏制措施打击了中国经济，清零政策去年12 月被取消，李强说有迹象表明复苏开始站稳脚跟。

在大大低于 2022 年的目标之后，中国今年为自己设定了 5% 左右的国内生产总值增长目标。这低于国际货币基金组织和一些私人预测机构认为可以实现的目标。

据李强称，“从3月份的情况看，好于1、2月份。特别是消费、投资等主要经济指标继续向好，就业和物价总体平稳。”

在针对美国的含蓄评论中，李克强表示，北京反对贸易保护主义和脱钩，美国正与其盟友合作，阻碍中国获得微芯片等先进技术。李强在讲话中还表示，亚洲绝不能发生“混乱和冲突”，中国将成为全球和平的“港锚”。

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