中国最大房地产开发商碧桂园公布其十五年来首次年度亏损

中国，经济，房地产业

在中国房地产业整体不景气的背景下，中国最大的房地产开发商碧桂园周四（3月30日）公布，2022年亏损超过8亿欧元，这是该公司15年来首次年度亏损。

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法新社报道，受经济放缓和政策监管收紧的影响，中国的房地产业整体受到削弱。为减少该行业负债，当局自2020年起大幅减少了开发商的信贷渠道。中国房地产重量级企业恒大集团正面临财务困境、濒于破产。在普遍黯淡的市场中，众多开发商正在努力维持生计。受经济放缓和新冠防疫导致不确定性影响，过去一年房地产需求下降。

在此背景下，碧桂园在周四提交给其上市香港证券交易所的一份声明中说，去年碧桂园录得约60亿元人民币（超过8亿欧元）的损失。这是自2007年该开发商上市以来首次出现亏损。2021年，碧桂园仍有净利润267亿元人民币（约合35亿欧元）。

碧桂园称，2022年不同以往年份，地产行业“经历了前所未有的凛冽寒冬”。

这家长期以来以财务稳健著称的集团，近几个月来陷入中国的房地产危机中，去年8月碧桂园已宣布其半年利润下降了96%。

报道援引分析指，碧桂园因其客户主要以中低收入人群为主，因而比其竞争对手更加脆弱。

据彭博社报道，碧桂园的最大股东、同时也是亚洲最富女性的杨惠妍，其财富在7月减半，降至113亿美元。

中国房地产和建筑业约占其国民生产总值（GDP）的四分之一，同时支撑着相当规模的低技能岗位就业。为重振这一关键行业，官方近几个月似乎采取了更加温和的措施， 今年1月，政府宣布放宽30家房地产集团的融资条件，其中包括被认为财务状况正常的碧桂园。

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