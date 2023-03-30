中国称在新冠数据上没有任何隐瞒

3月29日博鳌亚洲论坛期间，中国疾控中心原主任高福回应了有关中国没有分享足够的有关新冠起源的信息的广泛猜测。点击以下内文视频，了解详情。

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01:04 中疾控原主任高福 © AP

高福在去年7月辞去了中国疾控中心的领导职务。他本次的相关回应是用英文做出的。他表示，一些观点认为，中国科学家正在关起门来研究被认为是非紧急的数据，并拒绝与外界共享，然而“中国已经发布了有关新冠的所有数据”。他强调，“我们没有隐瞒任何事情”。

高福称，一些非紧急数据正在被中国科学家仔细研究，以进行理性的分析，“我们不想这样一下子把所有的原始数据丢出来，不经过理性分析就抛给外界”。“所有这些其实是因为我们认为没有那么紧迫”。

美联社回顾称，世界卫生组织的一个专家组去年曾表示，解释新冠大流行如何开始的“关键数据仍然缺失”。科学家们列举了所需的研究方式，包括评估野生动物作用的研究以及在病毒可能首先传播开来的地方所进行的环境研究。

高福在会上还表示，中国应该加大对病毒的基础研究的投入力度，为未来的流行病做好准备：“不要只考虑国内生产总值的数字，更多要考虑公共卫生，更多投入基础研究、后勤保障，卫生领域”。

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