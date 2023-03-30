中法完成首单液化天然气人民币结算交易

首单人民币结算交易

亚洲 – 中国海油（中国海洋石油集团有限公司）与法国道达尔能源（TotalEnergies）刚刚完成首单以人民币结算的液化天然气采购交易，成交量为6.5万吨。

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液化天然气将从阿拉伯联合酋长国（UAE）运输到中国。这是中国寻求减少对美元的依赖，扩大人民币作为世界储备货币使用范围的新举措。

法国《论坛报》30日报道，在 12 月访问沙特阿拉伯利雅得期间，中国国家主席习近平曾呼吁海湾国家通过该平台以人民币向中国出售碳氢化合物。 更广泛地说，北京决心挑战美元在国际贸易中的霸权地位，并强制使用自己的货币，至少在自己的进出口业务中是如此。

此前，中国已开始以人民币进行石油交易，而这是首单以人民币支付的液化天然气供应交易。据专家称，这可能是改变目前以美元为主导的全球金融体系的第一步。同时，许多国家已经开始减少在经济交易中对美元的依赖。这种趋势未来可能会持续。

据新华社报道，中国海油与法国道达尔能源28日完成首单液化天然气跨境人民币结算交易，这也是我国首单以人民币结算的进口液化天然气（LNG）采购，标志着中国在油气贸易领域的跨境人民币结算交易探索迈出实质性一步。

29日，巴西外交部引述巴西贸易和投资促进局的一份声明宣布，巴西已与中国达成一项协议，可以用本币而非美元进行双边贸易交易。中国外交部30日对此回应称，中国和巴西今年年初签署了在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录，这有利于中国与巴西两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边的贸易投资便利化。

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