华日：泽连斯基敦促习近平访问乌克兰 考验中国中立

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乌克兰总统泽连斯基敦促中国领导人习近平与他会面。中国正推动扩大其在全球舞台上的影响力，同时保持自身在乌克兰战争中的中立立场，泽连斯基的这一主动表态对中国以及习近平的中立构成一个考验。

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据华尔街日报今天报道称，乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelensky)敦促中国领导人习近平与他会面。与莫斯科方面关系密切的中国政府目前试图成为一个潜在调解人。

中国正推动扩大其在全球舞台上的影响力，同时保持自身在乌克兰战争中的中立立场，泽连斯基的这一主动表态对此构成一个考验。习近平上周在莫斯科会见了俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)，此次访问进一步加强了两国的经济和政治伙伴关系。现在，基辅方面正试图通过自己的外交努力来应对俄罗斯对中国的示好。

泽连斯基在接受美联社(Associated Press)的视频采访时说：“我们已准备好在乌克兰会见习近平。”泽连斯基上月曾告诉记者称，乌克兰外交官已经向北京方面传达了泽连斯基与习近平会晤的意愿。泽连斯基称，“我们愿意进行会面”，他告诉记者。“这符合乌克兰当前的利益。”

自俄乌之战爆发以来，习近平没有与泽连斯基进行过交谈，但北京方面上个月发布了一份呼吁和平谈判的文件，立场模棱两可，并暗示希望在任何解决方案中发挥更大的作用。

据《华尔街日报》报道，外界此前预计习近平在访问莫斯科后将与乌克兰总统泽连斯基进行俄乌战争爆发以来的首次通话。但泽连斯基告诉美联社(Associated Press)，两人最近没有联络。泽连斯基说，“我希望和他对话。在战争全面爆发前我和他有过联系。但一年来多以来，我们没有联络过。”泽连斯基还告诉美联社，习近平上周访问俄罗斯期间并没有完全支持俄罗斯对乌克兰的战争。

据该报道，除了亲密的西方盟友，乌克兰还试图与更广泛的全球领导人接触。除日本首相本月早些时候访问基辅外，乌克兰还与沙特阿拉伯展开合作，去年正是在沙特斡旋下促成了乌克兰与俄罗斯的换囚行动。沙特是一个保守的君主制国家，近年来与俄罗斯的关系迅速发展。泽连斯基还给习近平写了一封信，在今年达沃斯世界经济论坛(World Economic Forum)上交给了中国官员。

该报道引述德国马歇尔基金会(German Marshall Fund)印太项目常务主任葛来仪(Bonnie Glaser)表示，“归根结底，与加强中乌关系相比，中国对加强中俄关系更感兴趣。”葛来仪认为，“如果你从泽连斯基的角度来看，为什么不与中国接触呢，因为最终中国可以对俄罗斯产生影响。我怀疑没人会对普京有很大的影响力，但习近平与普京的关系密切。”

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