博索纳罗不顾风险重返故土以发挥政治影响力

巴西/政治

在巴西总统大选中，以微弱差距败给前总统卢拉的博索纳罗，于去年12月30日出走美国，3个月之后，博索纳罗不顾面临多项起诉的风险决定重返故土，以在政治上发挥自己的影响力。

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3月30日星期四，在出走美国3个月之后，巴西前总统博索纳罗决定重返该国，并决心在现总统卢拉领导的巴西发挥重要的政治作用。

博索纳罗于去年12月30日尚未结束其任期之前就离开巴西，抵制当选总统卢拉的就职仪式。按照惯例，博索纳罗原本应将总统绶带递交给卢拉。

博索纳罗今次返回巴西将面临多项调查和起诉，甚至可能入狱。

巴西前总统受到该国最高法院5项调查。其中4项涉及他在任职期间犯下的错误。这些指控包括干预联邦警察的行动、散布有关疫苗的虚假信息、传播有关电子投票系统的假新闻等。第5项调查则关涉其涉嫌煽动支持者参加1月8日的未遂政变。博索纳罗还受到最高选举法院的另外16项调查，尤其他曾多次对电子投票出言不逊。其他调查围绕其利用国家机器进行选举的指控展开。

目前，最深入的一项调查涉及“沙特珠宝”丑闻，此一事件已成为巴西媒体头条新闻揭出的重点：博索纳罗在2021年出访沙特期间，将沙特赠与前第一夫人的豪华珠宝非法带入巴西。这些豪华珠宝价值300万欧元，在一位随从人员的背包中被查获，当时海关发出了警报。

按规定，巴西人可从海外带回价值1000美元的商品或礼物，超过这一价值的任何东西都需要缴纳巨额税款。博索纳罗之口否认逃税指责，声称这些珠宝是送给巴西的礼物。对此，司法部表示，即使博索纳罗可以设法证明自己所言属实，避免受到逃税指控，他也将可能受到非法占用公共财产的起诉。

卸任后，博索纳罗已不再享有总统豁免权，因此以上指控均可由该国一审法院审理，审理程序通常更为简单。

针对博索纳罗在巴西政治舞台上的地位，该国民众各持己见，尤其在1月8日未遂政变之后。甚至曾经拥护过他的选民也对一再爆出的丑闻感到失望。

一些观察人士认为：博索纳罗返回巴西是经过精心策划的。因为卢拉原本计划本周到访中国，选择此时回国可吸引各方的注意力。不料卢拉患病，在最后时刻取消了亚洲的访问行程。博索纳罗可能打算通过其巴西自由党名誉主席的身份，再次投身到政治运动中。然而分析人士指出：在受到司法指控的前提下，很难看到博索纳罗能够成为反对派的可靠人选重返政治前台。

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