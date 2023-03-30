台湾总统蔡英文出访过境美国纽约 美媒称面临中国反制威胁

台湾/美国/中国

台湾总统蔡英文周三抵达纽约，这是她三年多来首次访问美国。就台湾总统蔡英文在纽约，美国称这是她在访问危地马拉和伯利兹途中的一次停留，这两个国家在外交上承认台湾。蔡英文将在纽约待到周五，此行为她提供了难得的机会，可以登上一个国际舞台并向台湾最重要的支持者美国宣传这个民主岛屿。

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台湾总统蔡英文周三抵达纽约。北京方面对蔡英文此次访美发出警告，称如果麦卡锡与蔡英文会面，中方必将采取措施坚决回击，但未作具体说明。据美国官员称，蔡英文美国之行是非官方的，符合美国对中国的政策，并且在技术上被视为过境。

周三下午，在蔡英文下榻的位于纽约曼哈顿中城的酒店外，有数十人举着台湾和美国国旗，另有数以百计举着中国国旗的北京方面支持者被警察挡在街道的另一边。其中一些人手举称蔡英文为卖国贼的标语。有人通过扩音器高呼打倒蔡英文。蔡英文的支持者则喊道，台湾加油，其中一人打扮成象征台湾的黑熊。

美国官员表示，蔡英文此次不会与拜登(Biden)政府的高级官员会面，与以往的过境情形相同。他们告诫北京方面不要反应过度，指出蔡英文以前曾有过六次类似的过境美国之行。

据该报道，蔡英文按计划将在纽约曼哈顿向当地台湾社群发表讲话。周四晚上，她将接受保守派智库哈德逊研究所(Hudson Institute)的颁奖；该智库主张通过制衡中国力量等方式支持台湾。

驻美国台北经济文化代表处(Taipei Economic and Cultural Representative Office)表示，蔡英文在纽约的所有活动都不安排媒体报道。该代表处是台湾政府驻美机构。

据美国政府官员表示，蔡英文在美国将由罗森伯格(Laura Rosenberger)陪同。罗森伯格最近从国家安全委员会离职，现任美国在台协会(American Institute in Taiwan)主席。该协会得到美国国务院的支持，成立的目的是在正式外交渠道之外管理美台关系。

蔡英文政府将此次整体行程宣传为“民主伙伴共荣之旅”，这将台湾与中国作了鲜明对比。在离开台北之前，蔡英文称台湾为良善力量，而当前西方国家越来越担心中国是一股破坏稳定的力量。蔡英文表示，台湾作为全球经济关键力量，会持续追求共荣发展。在北京方面似乎寻求实现科技自给自足之际，蔡英文的这番表态反映出台湾在半导体制造领域的重要性。

蔡英文启程前讲话最后传达的信息是，台湾决心走向世界，这对她领导的在政治上被孤立的政府来说是个挑战。

华尔街日报称，但这次访问可能会引发北京方面的愤怒反应。

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